La nova vista de la Puríssima

El sabadellenc Jaume Manyosa ha estat tota la vida vinculat a la Via Massagué. L’ha vist evolucionar, com han canviat les cases i les botigues que hi ha i la gent que hi ha passat. I ara, després de 40 anys abandonat, veu com cobra vida el solar que hi ha davant de l’església de la Puríssima, que ahir estava de celebració. “Ho he viscut molt de prop i ha sigut empipador perquè creava moltes molèsties tenir un solar tancat tants anys”, assegura el veí de la zona.

Recentment, els operaris han tret la grua que hi havia enmig de la plaça (o passatge) que s’ha obert entre els dos nous blocs de pisos i això permet veure la parròquia des del Raval de Dins. I imaginar-se com serà passar des d’aquesta via a la de Massagué amb una nova drecera. Manyosa indica que la foto està retallada de manera que no es vegin els cables elèctrics i “així queda bé”. Li agrada entretenir-se fotografiant Sabadell i compartint les imatges i les seves respectives històries amb els sabadellencs.

En aquest cas, el solar en qüestió ens porta a parlar de Cal Tenorius, la casa que hi havia hagut durant molts anys fins que es va enderrocar i no s’hi va fer res més. Segons Manyosa, “és trist que aquesta situació s’hagi allargat tants anys”. Mirant cap al futur, però, el sabadellenc celebra que a partir d’ara l’església de la Puríssima “es podrà veure millor, força bé la façana, o també et fixaràs més en tota ella”. Aquests dies, un dels debats que hi ha al barri és com s’hauria de salvar el desnivell que fa el solar i que, per tant, hi haurà al nou espai públic.

Tot apunta que serà una única plataforma que simplement farà una mica de baixada, un cop s’ha descartat fer-hi graons. En tot cas, Jaume Manyosa celebra com està quedant l’espai, que creu que està bé: “Sembla que quedarà força bé”. Ja no queda gaire temps per veure el resultat final.

