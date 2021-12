L’Ajuntament de Sabadell ha anunciat que el proper 17 de gener s’iniciaran les obres de remodelació del passeig de la Plaça Major. Encara tenim present la reacció d’incredulitat dels comerciants i hostalers quan van conèixer el projecte anterior (el del 2018) després d’anys d’incertesa, d’obres, de soroll i molèsties pel perllongament dels FGC a la ciutat. Aquest cop va de debò? Doncs sembla que sí: hi ha projecte, hi ha licitació i s’iniciaran les actuacions després de la campanya de Nadal. L’alcaldessa Farrés ho va anunciar ahir a la trobada anual amb la premsa que celebra abans de les festes. Esperem que les previsions es compleixin i que les obres s’executin segons les previsions.

En acabar, esperem guanyar un eix central digne, amb més espais verds, arbrat i una font d’aigua, i no el desert de formigó que van deixar les obres del ferrocarril. El Govern municipal també ha desencallat la unificació dels aparcaments del Centre –Doctor Robert i passeig de la Plaça Major– després d’arribar a un acord amb Saba per anul·lar la concessió actual. L’operació costarà 1,36 milions d’euros a les arques municipals, que si se sumen a l’adquisició de l’aparcament a FGC i a les obres necessàries deixa un total de 10 milions d’euros invertits. Per a un ajuntament com el de Sabadell, 10 milions són molts milions. El Govern planteja revertir la inversió a través dels Next Generation i sobretot del cànon pagat per una nova concessionària. Estem d’acord que el camí de la gestió municipal sigui publicoprivat –equipaments públics, gestió privada i optimitzada–, però sobretot necessitem preus competitius –no abusius– per poder desplaçar-nos amb tranquil·litat amb vehicle privat. Aquesta ha de ser una condició sine qua non del futur pàrquing del Centre.

