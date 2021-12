Detingut in fraganti un jove de 22 anys per un robatori amb força en un bar a Gràcia

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de vint-i-dos anys de nacionalitat marroquina i veí de Sabadell com a presumpte autor d'un robatori amb força en un bar del carrer d'Ausias March.

La matinada del passat dijous, cap als volts de les 3.45 hores, un veí va avisar al cos policial que hi havia hagut un robatori amb força en aquest establiment. En arribar, una patrulla va comprovar que, efectivament, la persiana estava forçada. La col·laboració d'un testimoni, facilitant la descripció així com quantes persones van intervenir-hi, va ser clau per al desenllaç final: a l'altura del carrer Joaquim Blume, una patrulla localitza una persona coneguda per al seu historial delictiu, amb nombrosos antecedents per robatori amb força.

Un cop l'aturen per escorcollar-lo, localitzen eines, una lot, diners i un mòbil –constava com a sostret per un robatori amb força denunciat a Barberà del Vallès–. Paral·lelament, la patrulla que estava sobre el lloc del robatori va poder visualitzar les imatges de la càmera de seguretat i confirmar que coincidia amb la persona que tenien aturada.

