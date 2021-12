Finetwork, nou patrocinador del Club Natació Sabadell

L'operador de telecomunicacions de fibra i mòbil, Finetwork, en una nova mostra del seu compromís amb la societat, i en aquest cas concret amb l'esport femení català, ha arribat a un acord de patrocini amb el Club Natació Sabadell.

Aquest acord, més que un patrocini, suposa una aliança entre el Club Natació Sabadell i Finetwork: la mateixa és una de les més importants per a l'entitat catalana i s'estén durant els pròxims tres anys, durant els quals el club portarà en els seus equipaments com a patrocinador principal a Finetework, qui a més formarà part del nom de la piscina de waterpolo de Sabadell on juga com a local totes les competicions ("Finetwork Aquatics"). Per part seva, el club sabadellenc signa un partnership amb una empresa de l'àmbit de les telecomunicacions, a través del qual podrà oferir nous serveis de tecnologia als seus socis de la mà de Finetwork, comptant fins i tot amb una botiga en les instal·lacions del club de Can Llong, promocions especial per a socis i sòcies de l'entitat catalana, etc.

El president del Club Natació Sabadell Claudi Martí indica que "de nou Finetwork torna a ser la referència del suport d'una empresa a l'esport. És un orgull per a nosaltres que demostrin amb aquest acord el seu compromís amb l'esport femení català, i estem segurs que aquesta aliança ens proporcionarà grans avantatges a totes dues entitats".

Per la seva part, segons Manuel Hernández (CEO de Finetwork), "a Finetwork compartim amb un club històric i modèlic en l'esport català com és el Club Natació Sabadell els valors de l'esforç, superació i il·lusió per guanyar, i estem segurs que, amb aquest acord, junts arribarem el més lluny possible".

