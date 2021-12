Com queda el cas d'Helena Jubany a partir d'ara?

“Arribarem fins al final amb el que tenim”. La família d’Helena Jubany, la jove assassinada a Sabadell el 2001, rep la prescripció del crim amb sentiments creuats: amb impotència, però sense perdre l’esperança. El titular del jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell ha ordenat el venciment de les responsabilitats penals per als possibles implicats que no hagin tingut mai la condició d’investigats. En altres paraules: a partir d’ara, el procés judicial només podrà seguir sobre Santi L., Xavi J. i Ana E., tres membres de la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell (UES) investigats en algun moment de la causa.

L’Helena va aparèixer morta en un pati de llums del carrer de Calvet d’Estrella, a l’Eixample sabadellenc, el 2 de desembre del 2001. El seu cos es va trobar seminu i amb cremades. L’autòpsia va revelar que en el moment de ser defenestrada estava inconscient després d’haver ingerit una dosi de narcòtics superior al normal.

“Encara tenim dos sospitosos. Hi ha fil per estirar”, assenyala el germà de la víctima, Joan Jubany, en declaracions al Diari. L’acusació particular manté la seva tesi sobre l’assassinat: considera que el principal sospitós, el Santi, no té cap coartada i va fer declaracions contradictòries davant del jutge. A banda, creu que hi ha elements per demostrar que vivia amb la seva parella, la Montse, en un bloc de pisos al costat d’on va aparèixer la jove sense vida. No pensa el mateix el jutge, que va desestimar mantenir-lo com a investigat davant d’unes proves “d’escassa fiabilitat”.

L’Helena va rebre dos anònims setmanes abans del crim, acompanyats d’una orxata i un suc que duien tranquil·litzants. Precisament, ara com ara la causa està centrada en un dels escrits. El jutge considera que el text es podria atribuir al Xavi, un altre membre de la UES, i per això ha demanat una prova cal·ligràfica per comprovar-ne l’autoria. Pel que fa a l’Ana, que va ser investigada i empresonada a l’inici de la causa, no s’han trobat elements per encausar-la.

“Si hi ha algú més, queda impune”

L’acusació particular considera que encara hi ha marge per realitzar una investigació policial i atribuir responsabilitats penals –fins a l’any 2025 en el cas del Santi i el 2041 pel que fa al Xavi–. Així i tot, que no es pugui encausar ningú més és frustrant per a la família Jubany: “Hi ha possibles col·laboradors en el crim a qui no hem pogut assenyalar. Si hi ha algun implicat més, ha quedat impune”, exposa el Joan.

Vint anys després de l’assassinat, els familiars de l’Helena emplacen la Policia Nacional una “investigació rigorosa” després de tanta “negligència”. Així mateix, tornen a demanar al jutge que permeti incorporar els Mossos en la recerca de noves proves i testimonis: “No tenim ànim de revenja. Només volem saber què li va passar a l’Helena. Trobar una explicació”.

