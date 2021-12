La confluència d'En Comú i Podem Sabadell recuperen el model de coalició majoritari dins del territori autonòmic. En la presentació de l'acte a l'espai polivalent del Parc del Nord, on s'han reunit la militància amb representants dels dos espais polítics, la nova confluència s'ha erigit en "el front ampli per construir l'esquerra".

La nova coordinadora del partit municipal, la qual ha avançat que treballa en una taula de negociació per determinar les bases del partit de cara a les pròximes eleccions, i oblidar els malsons de les passades batalles internes, ha asseverat que aquesta nova aposta té l'objectiu de "recuperar l'espai polític que va representar l'alcaldia del PSUC d'Antoni Farrés", en conjunció amb "d'altres lluites històriques com les dones del tèxtil o la dels treballadors de la metal·lúrgia", de les quals se'n senten hereus.

El barris com a subjecte polític

Per altra banda, el sabadellenc i portaveu d'En Comú al Congrés, Joan Mena, ha posicionat el centre de la seva estratègia municipalista en els barris de la ciutat. "Interpel·lem a les classes populars des del que som capaços d'aportar a la política, demostrant-ho des que condicionem l'actualitat política", ha defensat el portaveu davant les lluites actuals per tal de repartir-se l'oferta de vots a l'esquerra de l'espectre polític. "Som l'espai d'esquerres que es mereix Sabadell, no som ni la sociovergència ni el nacionalisme que Esquerra promulga amb Junts".

Alhora, i davant les últimes notícies envers la immersió lingüística, Mena ha apel·lat a "la defensa del model lingüístic com a eina que assegura la diversitat davant els que sempre posen elements de confrontació identitaris", respecte al qual considera la voluntat de la dreta i el nacionalisme.

Sabadell, una ciutat estratègica

En l'acte de presentació d'aquest matí davant la militància, on s'hi ha sumat la presència d'altres figures rellevants del partit com la coordinadora de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, i els diputats, Rafa Mayoral, Aina Vidal i Ismael Cortés, hi ha hagut poca concreció respecte a les pròximes línies d'actuació municipal a excepció de la taula conjunta entre les direccions dels dos partits de coalició. "En defensa de la sanitat pública, ja estem treballant per mantenir el centre sanitari del Poble Nou". Per altra banda, s'hi ha destacat l'oposició del partit al quart cinturó, el qual tornar a l'ordre del dia davant les conclusions dels informes tècnics que es van demanar el 2017 per avaluar la seva viabilitat. En paraules del portaveu d'En Comú Podem, Joan Mena, "Sabadell serà Industrial o no serà". De moment poca concreció i moltes incògnites davant d'uns models que hauran de conviure amb la realitat social i econòmica que ja mira de reüll.

Publicitat