Bronze d'infart de Queralt Castellet a Copper Mountain

Gran estrena de Queralt Castellet en la primera parada de la copa del món FIS celebrada a Copper Mountain (Colorado), on la sabadellenca s'ha penjat la medalla de bronze en una gran tercera ronda, només superada per la xinesa Xuetong Cai i la japonesa Sena Tomita, or i plata, respectivament.

Després de l'exigent classificatòria a dues mànigues que va deixar a fora de la final a vint-i-sis riders, entre els quals, la rival xinesa Liu Jiayu, la final d'aquesta primera parada ha tingut a vuit finalistes que s'han disputat el podi a tres rondes. Castellet, però, no va tenir un inici afortunat després de dues rondes fallides, fet que l'obligava a jugar-s'ho tot a la tercera i darrera baixada per al halfpipe nord-americà.

La sabadellenca es va treure un as de la màniga per completar amb encert cinc trucs (Switch BS540, Cab7, FS5, BS5, FS720) que la va catapultar fins a la tercera posició final: "Estic molt contenta amb aquesta tercera posició. El pipe estava força complicat i he hagut d'optar per anar a assegurar", va explicar.

