L'atletisme ha tornat a agafar protagonisme a la Pista Coberta de Catalunya després de gairebé dos anys sense activitat competitiva en convertir-se en un hospital de campanya per la pandèmia i posteriorment en un centre de vacunació massiva. Les obres de rehabilitació de la instal·lació han permès disputar aquest cap de setmana passat la primera jornada del Trofeu Promoció-Memorial Natalia Amiel.

Organitzat per la Joventut Atlètica Sabadell, es tracta d'un torneig amb sis jornades dedicades a les categories de base. En la primera sessió van participar-hi més de 500 nens i nenes de les categories de promoció. A la recta final es van disputar les proves de velocitat i tanques, així com els concursos de llargada i perxa. El plat fort de la jornada, això sí, va tenir l'anella com a escenari, on els relleus, disputats en versió mixta, van generar un ambient molt emocionant.

El repte d'aquest any és adaptar la competició a la configuració provisional de la pista que dificulta, ara per ara, la disputa simultània d'alguns concursos i obliga a un gran esforç per poder encaixar els horaris de les proves. La jornada final està prevista per al mes de febrer.

D'altra banda, també s'han reprès les competicions federades en les categories majors amb tres jornades de control de marques. Un gran nombre d'atletes de la J.A. Sabadell van començar així la preparació per als Campionats indoor que es duran a terme els pròxims mesos, amb especial atenció a la categoria sub-16, de la qual Sabadell serà seu del Campionat estatal. Molts representants sabadellencs tenen opcions serioses de classificar-se per a aquesta important cita nacional.

