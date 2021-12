La Fundació Idea celebra 20 anys amb el repte d'avançar-se als canvis

La Fundació Idea, nascuda a Sabadell, ha celebrat aquest dimarts el seu 20è aniversari en un acte amb un centenar de persones al Casal Pere Quart. La fundació es dedica a l'acollida i acompanyament d'infants, joves i adolescents en situació de vulnerabilitat.

Durant l'acte s'han resseguit els vint anys de la fundació i la seva presidenta, Loli Rodríguez, ha assenyalat que tenen el repte "d'avançar-nos als canvis i, si pot ser, contribuir a què siguin en positiu", en comptes de treballar d'una forma més reactiva en funció de la situació que es dona a cada moment.

La celebració de l'aniversari també ha servit per reconèixer la feina dels professionals que treballen a la fundació i conèixer la tasca que realitza tant a Sabadell com a l'Hospitalet de Llobregat i Sant Esteve de Palautordera a través del Model Idea basat en l'afectivitat, l'acompanyament i l'acció. Els assistents també han pogut seguir un diàleg sobre els reptes de l'acompanyament dels infants, joves i adolescents, en qüestions com la participació, la vulnerabilitat i la resiliència entre els professionals del sector Anna Forés, Araceli Lázaro i Amador Fernández-Savater.

Durant l'acte diferents institucions han felicitat la Fundació Idea per aquest aniversari, com l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, qui a través d'un vídeo gravat perquè l'acte coincidia amb el ple municipal ha assegurat que és "un autèntic plaer" tenir una entitat com aquesta a la ciutat perquè "sou importantíssims per canviar el món i fer-lo una mica millor".

El filòsof sabadellenc Jordi Grané ha conduit l'esdeveniment, en què també s'ha donat a conèixer el projecte Nava, d'empoderament de joves que viuen al carrer a Maputo (Moçambic) a través de l'autoocupació, impulsat per Idea juntament amb l’Associació Hlayiseka i el suport de la Fundació Main. El projecte permet que famílies d’arreu de Catalunya mantinguin un contacte estretament personal amb joves de Maputo que han viscut situacions d’extrema vulnerabilitat.

La Síndica Municipal de Greuges de Sabadell, Eva Abellan, així com el secretari d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, Alexis Serra; l'adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents del Síndic de Greuges de Catalunya, María Jesús Larios; el regidor de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans de l'Hospitalet, Jesús Husillos i la regidora de Benestar Social i Salut Pública de Sant Esteve de Palautordera, Sònia Castell, també han participat a l'acte, juntament amb el director de Save the Children Catalunya, Antoni Pérez. L'acte ha acabat amb un petit espectacle del Mestre Clown Tortell Poltrona i un refrigeri.

Publicitat