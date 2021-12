Imma Careta: "Sempre he sabut qui és l’assassí de l’Helena Jubany, i ell ho sap"

“Fa molts anys que lluitem a contrarellotge per saber la veritat del crim de l’Helena Jubany”. L’Imma és la germana de Montse Careta, una de les sospitoses de l’assassinat de la jove bibliotecària, comès a Sabadell el 2 de desembre del 2001. El jutge va enviar la Montse a la presó de Wad-Ras de forma preventiva i allà, en un acte desesperat, es va suïcidar. Sempre va insistir en la seva innocència, fins i tot a l'última carta a la seva família. Vint anys després de l’assassinat, s’ha afegit un nou investigat que podria haver tingut una participació en el crim. L’Imma ho veu com una oportunitat per esclarir el cas, però també per “netejar el nom” de la Montse.

S’ha incorporat un nou investigat a la causa de l’assassinat 'in extremis', dies abans de la prescripció. S’ha obert un nou fil per estirar. Com ho valora?

Celebro que la investigació i el procés judicial es reobrin i no quedin en punt mort. És important poder aclarir un crim que es va cometre el 2001 i superar la passivitat judicial i els continus entrebancs que hem viscut durant vint anys. L’objectiu principal ha de ser aclarir qui va matar l’Helena Jubany i per què, i de pas manifestar la indefensió judicial a què es va veure sotmesa la Montse. Sabadell ha de prendre consciència que els assassins són al carrer. Qui no ha parlat, que ho faci ara.

El jutge creu que un membre de la secció Natura de la UES, Xavi J., podria haver estat l’autor d’un dels anònims que van enviar a l’Helena abans de l’assassinat. És l’acusació que va recaure en la Montse i que la va portar a la presó.

Confio que, amb la pressió popular i la represa judicial, el Xavi parli. Perquè si va ser ell, no ho va fer sol… La reobertura i la imputació de nous sospitosos poden acabar aportant detalls que definitivament descartin la Montse de la culpabilitat i de l’escriptura dels anònims. Ella va ser una víctima més, simplement va estar en el lloc equivocat en el moment inadequat. Va estar molt mal acompanyada i aconsellada per un entorn que, malgrat els nostres esforços, la va anar arrossegant a un pou del qual no va saber sortir. La Montse no va tenir mala sort, sinó molt males companyies. Les pitjors.

Assenyalar els culpables del crim i demostrar la innocència de la seva germana canviaria les coses?

Les germanes i els amics de la Montse no descansarem fins que es trobin els culpables reals i es pugui dir en veu ben alta que la Montse Careta era innocent, com ella mateixa va afirmar i nosaltres sempre hem cregut. No me la tornaran, a la meva germana, ja ho sé. Encara que es trobin els culpables, com es podrà exculpar i netejar el nom d’una persona que va ser enganyada, humiliada i abandonada a la seva sort en una presó fins que va acabar desesperant-se i traient-se la vida? Com es va poder permetre dur una persona innocent a la presó i arruïnar-li la vida fins a tal punt que ja no va trobar el sentit a continuar vivint? Per què es va permetre una actuació tan negligent i una investigació tan deficient que van deixar lliures els veritables culpables durant vint anys?

El delicte ha prescrit per a tots aquells que no hagin estat investigats en els darrers vint anys. És a dir, a partir d’ara només es podran atribuir responsabilitats penals sobre tres persones, entre les quals hi ha Santi L. Vostè sempre apunta cap a aquest últim, que va ser el seu cunyat.

No és que jo el vulgui implicar, és que tots els indicis ens porten cap a ell. Entre les proves i testimonis que vam presentar [la família Careta] –i que el jutge ha desestimat– hi havia elements per demostrar la convivència entre el Santi i la Montse abans dels fets al pis del carrer de Calvet d’Estrella, al costat d’on va aparèixer el cos de l’Helena.

Quins elements ho sustenten o proven?

L’administrador de finques recorda que la Montse s'hi va posar en contacte el novembre del 2001, abans del crim, per afegir el Santi al contracte de lloguer. També aleshores, van encarregar un armari amb corbatera. Si és per la ubicació, tant podria haver estat la Montse com ell... Miri, li ho diré ben clar: sempre he sabut qui és l’assassí de l’Helena Jubany, i ell sap que jo ho sé.

És el Santi?

[Assenteix]. No té coartada des del dijous 29 de novembre a la nit, moment en què surt del domicili de la Montse. En aquell moment, l’Helena marxa del Centre Cívic de Sant Oleguer, on se la veu per últim cop. Quina casualitat... [ironitza].

Els llumins i alguns medicaments que es vinculen amb la mort de l’Helena estaven al pis de la seva germana, no del Santi.

El dia que van detenir la Montse, ell ja vivia al seu pis. La casa va estar hores sense supervisió, i quan va venir la policia a inspeccionar, els llumins i els medicaments estaven perfectament col·locats per incriminar la Montse. Hi ha trucades realitzades des de la casa que ho demostren.

