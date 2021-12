Retrobada del grup. La plantilla del Centre d'Esports deixa enrere el brot de Covid i la quarantena i ja torna a treballar amb normalitat. Ho ha fet per primera vegada a les instal·lacions del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat amb l'objectiu de respectar al màxim la gespa de la Nova Creu Alta, coberta per una manta tèrmica aquests dies. A la sessió s'ha pogut veure a un Aleix Coch a ple rendiment, recuperat dels seus problemes físics, mentre Toni Gabarre s'ha exercitat al marge juntament amb el lesionat Ramon Folch. Sembla, doncs, que Pedro Munitis podrà disposar de gairebé tota la plantilla per afrontar el duel de diumenge (12) al Nou Castàlia.

Un dels capitans, Néstor Querol, s'ha referit al partit contra el Castelló com una bona oportunitat per "trencar la dinàmica negativa". Fins i tot li ha volgut donar un toc positiu a l'aturada obligatòria pel brot de Covid: "No podem pensar en la part negativa sinó que ha servit per reflexionar i tornar amb més ganes que mai. L'entrenament ha sigut de màxima intensitat i tots volem demostrar que amb treball es pot canviar aquesta dinàmica".

El castellonenc, que tornarà a la seva terra per enfrontar-se a un dels seus exequips, recorda els antecedents favorables del Sabadell al Nou Castàlia en les últimes visites a Segona Divisió B. Tots dos partits van acabar amb un 0-1, el de la temporada 19/20 molt especial amb la presència d'un gran nombre de seguidors a les graderies per celebrar el lideratge. La temporada passada, a la lliga SmartBank, el conjunt arlequinat va caure per 2-1, però coincidint amb la data del 19 de desembre, Néstor va rescatar un punt davant l'equip orellut (1-1) a la Nova Creu Alta amb un gol a l'últim sospir.

Ara, en el debut a la Primera RFEF, la situació és molt diferent. "La nostra posició és crítica, però estem al mes de desembre i queda molt temps per poder remuntar. Precisament els capitans hem viscut tota mena de situacions les últimes temporades, bones i dolentes, i hem de donar un plus per sortir d'aquesta situació al més aviat possible". Sobre la feina de Pedro Munitis, Néstor assegura que "cada vegada entenem millor la seva idea de joc, com vol que defensem i ataquem, i això ara ho hem de demostrar al terreny de joc".

Publicitat