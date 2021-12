El CN Sabadell cau golejat contra el líder (1-10)

Derrota dolorosa. El Club Natació Sabadell va caure per un contundent 1 a 10 davant el líder Aliança Mataró i veu com el marge respecte al descens s'escurça a només tres punts. El repte que havia d'afrontar l'equip de Borja Burgos era molt complicat, però en cap cas a les travesses es podia preveure una derrota sense pal·liatius.

Els nedadors van aguantar l'embat durant la primera meitat, gaudint de diverses ocasions, però sent clarament inferior, almenys en xuts a porteria, respecte al conjunt de Sito Rivera. Alagi i Elias situaven el 0 a 2, un resultat que hauria pogut ser més ampli sinó arriba a ser per les intervencions d'Arnau Manzano. El partit estava obert, però tot just començar el segon temps, tres accions gairebé successives van deixar el partit vist per a sentència (0-5). Els nedadors ho van intentar amb la tàctica del porter-jugador, però va ser contraproduent. Pep Font va fer el gol de l'honor sabadellenc (1-10).

Qui també va caure golejat per segona jornada consecutiva va ser l'Amics del Pou a Manresa (12-0). Els dels Merinals, que veuen com s'allunya la permanència a tres partits, tenen un peu a la Tercera Divisió. Diumenge, davant el Contestano Ye Faky, rival directe en la lluita per la permanència, podria ser la darrera oportunitat per enganxar-se a la categoria.

Assalten Cocentaina

La nota positiva de la jornada la va protagonitzar l'Escola Pia en superar el CD Contestano Ye Faky a domicili per un ajustat (2-3). Un bon inici sabadellenc va traduir-se ràpidament en el marcador amb les dianes d'Arnau Graell i Peluca per situar el 0 a 2. Els locals, penúltims, basaven el seu joc amb els contracops i les jugades a pilota parada. Una tàctica que els hi va donar els seus fruits igualant el marcador abans del descans (2-2). A la segona meitat, Lenny Ramos faria el definitiu 2 a 3. El porter Ignasi González va tornar a tenir un paper decisiu en aturar un doble penal, entre altres aturades de mèrit.

