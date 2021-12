Esteve Deu presenta el quart volum de la Guerra Civil a la Fundació Bosch i Cardellach

"És el volum que m'ha costat més feina. M'ha comportat gairebé tres anys", ha explicat l'historiador sabadellenc Esteve Deu, aquest dimarts al vespre, durant la presentació del quart volum sobre Els sabadellencs que van anar a la guerra a la Fundació Bosch i Cardellach. Un treball molt minuciós per fer una radiografia de tots i cada un dels 8.000 sabadellencs que segons Deu, qui ja va avançar que l'any vinent sortirà a la llum el cinquè i darrer volum, van participar en la Guerra Civil.

L'acte conduït per al també historiador sabadellenc Josep Lluís Martín Berbois ha comptat amb la presència d'una trentena llarga de persones, entre les quals, la vicedirectora Glòria Dalmau i l'arquitecte i urbanista Manel Larrosa. Segons Martín Berbois, aquest quart volum "és el més humà dels quatre" i ha demanat que "espero que aquest magnifíc treball sigui reconegut perquè aquesta feina que fa l'Esteve és una obra importantíssima. Tots els historiadors i per la gent de Sabadell hauria de ser obligatori".

Per enginyar aquest quart volum, Deu ha reconegut que va recollir 35 informes de cada sabadellenc –250.000 informacions– present a la Guerra Civil, entre aspectes molt diversos com l'edat, el treball, el partit polític, el sindicat afiliat o a on van anar a parar un cop es va acabar el conflicte bèl·lic –mort, desaparegut i camp de concentració–, entre altres. Per poder recollir tota aquesta informació de gran valor, l'historiador sabadellenc ha reconegut que per recopilar la informació ha estat un treball feixuc: "Era molt dispersa i molt complexa". Deu va recórrer l'Arxiu Històric de Sabadell –d'on va lamentar no trobar-ne les lleves del 1922 al 1929–, dels arxius militars d'Àvila i Guadalajara –va estar-hi tres mesos– , i del Centre Documental de la Memòria Històrica de Salamanca.

Entre les anècdotes viscudes durant la producció d'aquest quart volum – a la venda per 25 euros–, Deu ha explicat que va trobar tres sabadellencs que van morir al camp d'extermini alemany de Gusen i que tenien certificat de defunció a la Batalla de l'Ebre: "Les dificultats han estat enormes. Els testimonis personals, els dietaris i la correspondència han ajudat a completar la informació".

