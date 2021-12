Pendents de l’efecte pont de la Puríssima sobre els contagis de coronavirus

Creixen els contagis, però no es disparen les hospitalitzacions. Aquesta és la radiografia de la situació de la pandèmia de la Covid-19 a Sabadell. Encara no es pot determinar l’abast que haurà tingut el pont de la Puríssima pel que fa a un possible augment de contagis, cosa que determinarà com encararem les festes de Nadal.

La realitat és que en l’últim mes els contagis s’han multiplicat per set respecte al mes anterior, amb un increment del 606%, en passar de 206 positius registrats a Sabadell entre el 13 d’octubre i el 12 de novembre a 1.458 del 13 de novembre al 12 de desembre. Per poder combinar l’activitat ordinària amb la de la pandèmia, aquests darrers dies al Taulí ja s’han hagut d’ajornar algunes intervencions quirúrgiques no urgents.

“Fa la impressió que la tendència és a la baixa, però encara no comptem el pont de la Puríssima, que no és neutre, i no té per què passar, però hem d’estar atents a un possible repunt”, avisa el cap de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, Manel Cervantes. I assegura que encara que la velocitat de reproducció de la malaltia hagi disminuït la darrera setmana, “la baixada no serà de cop i Nadal preocupa molt”. A parer seu, cal extremar la prudència i, si cal, substituir els àpats nadalencs per una calçotada el gener o febrer si la situació epidemiològica de la ciutat ho permet.

L’infectòleg recorda que l’hospital és un mirall del que passa a la societat amb uns dies de retard. Com més contagis hi ha entre la població, més ingressats hi ha al Taulí. Per això, es mostra prudent davant l’evolució que pugui tenir la pandèmia un cop hagin passat 7-8 dies del pont de la Puríssima i es pugui veure amb perspectiva si realment ha tingut un efecte multiplicador dels casos positius. Cervantes explica que “pel que sigui no està sent una onada tan dura, però ningú pot assegurar que en tres setmanes la situació sigui pitjor”. “Independentment de les soques”, emfatitza, i és que a falta d’estudiar-ho més a fons, sembla que la variant òmicron és més contagiosa però menys agressiva en part gràcies a la vacunació. Al Taulí no s’ha detectat cap cas d’aquesta variant, tot i que s’està pendent dels resultats d’un cas que se sospita que podria ser-ho.

Més joves i menys greus

El perfil del pacient que ingressa aquestes darreres setmanes a l’hospital sabadellenc és més jove que no pas en les anteriors onades, quan eren persones més grans. En general, estan menys greus i passen menys dies hospitalitzats. Fa un any, a l’àrea del Taulí (400.000 habitants del Vallès Occidental est), s’havien detectat 600 casos en una setmana i l’hospital tenia 70 malalts. Ara, en set dies, hi ha hagut 900 positius, però 25 pacients ingressats.

La proporció de persones hospitalitzades a planta i a UCI no ha variat gaire, i actualment en són 14 al primer espai i 11 al segon. La vacunació incideix en l’estat dels pacients ingressats, especialment a l’UCI, on a vegades la meitat no ho estan o només tenen una dosi.

Urgències, l’eterna saturació

La saturació permanent de les Urgències del Taulí també s’està produint aquests dies, encara sense haver començat l’hivern pròpiament, que és quan el servei està més tensionat. Entre els treballadors –sobretot d’infermeria– hi ha malestar perquè denuncien que falta personal i espai. “La situació és desoladora, amb poc espai, molts pacients sense ubicació (llit o box), poc personal i la gent cremada”, assegura una treballadora de l’hospital. Segons fonts consultades pel diari, aquest dilluns hi havia 77 pacients pendents d’ingrés, sense llit assignat. En els darrers dies, s’ha habilitat el Frontal Gran Via per ampliar la capacitat dels llits per a casos de coronavirus. El cap de Malalties Infeccioses, Manel Cervantes, admet que la situació a Urgències és “molt delicada” i només se solucionarà amb més llits, que es tindran amb el nou edifici Ripoll, previst per tenir en funcionament a mitjans de l’any que ve; i més personal.

