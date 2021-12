La FAVS es planta davant "la precarietat" que viuen els CAP de Sabadell

Més presencialitat, més professionals i més pediatria. La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) s'ha concentrat aquest dimecres al matí a les portes del CAP Sant Fèlix per reclamar que s'acabi amb "la precarietat" que asseguren que viu la sanitat pública, tant als centres d'atenció primària com als hospitals. La protesta s'ha fet en aquest punt, on hi ha la direcció de l'Atenció Primària Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut (ICS).

El president de la FAVS, Manuel Navas, denuncia que "estan enfonsant la sanitat pública per afavorir la privada; des de fa anys estan fent aquest procés". Els veïns han fet arribar una carta tant al CatSalut com a l'ICS en què reclamen que es recuperin les visites presencials, s'acabi amb la concentració pediàtrica i hi hagi més recursos, especialment en professionals.

Tant Navas com la regidora de Salut, Sònia Sada, s'han referit a les llargues cues a l'exterior del CAP Centre, denunciades reiteradament pels propis usuaris. Segons Sada, no s'hi val a què "sota el paraigua de la pandèmia ara ens trobem amb un servei que deixa moltíssima gent enrere i provoca cues per una manca d'organització interna". I Navas apunta que "és una vergonya anar als CAP. Vas al del Centre i és una vergonya com tenen la gent maltractada per falta de recursos i de personal, que és el que estem exigint". La responsable de Salut a l'Ajuntament assegura que "estem al costat del teixit social per reivindicar el retorn i tenir una atencio primària de proximitat i de qualitat".

Pendents del Poblenou

El Parlament de Catalunya va aprovar a final de setembre una proposta de resolució del PSC que insta la Generalitat a recuperar el servei del consultori local del Poblenou, que funciona a mig gas. Sònia Sada alerta que estem a pocs dies que s'acabi el termini per donar-hi compliment i, de moment, no s'ha resolt la situació i el centre mèdic continua sense metge, com reclama la resolució. "Esperem que esgotin aquest termini per reivindicar de nou que s'obri com estava abans de la pandèmia. Ara mateix el tipus de servei que dona no funciona, no agrada als veïns i la prestació que dona és molt restrictiva, només per un col·lectiu, i la resta s'han de desplaçar", assegura l'edil.

