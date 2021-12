Va néixer l'any 1971 i aquest 2021 ha arribat al mig segle, però la pandèmia de la Covid fa que el Panathlon Club Sabadell celebri el gruix d'actes commemoratius durant l'any 2022. Així ho va confirmar el president de l'entitat, Josep Masip, en una roda de premsa celebrada a l'Hotel Urpí, seu de les seves reunions i trobades mensuals amb persones vinculades al món de l'esport, el seu tret més rellevant.

Va estar acompanyant de l'actual president d'Honor, Martí Sala, diversos socis de l'entitat i el polifacètic artista sabadellenc Jordi Roca, un dels protagonistes perquè ha estat l'autor del nou logotip de l'entitat que serveix com a punt de partida del 50 Aniversari. La principal novetat és que el logotip té forma de peveter amb cinc flames, cadascuna amb els diferents colors que representen els Jocs Olímpics. De fet, significa una escenificació del lema del Panathlon Club, és a dir ser un portaveu de totes les especialitats esportives. "He intentat reflectir els components del Panathlon i agraeixo la seva confiança", ha subratllat Jordi Roca.

Un dels reptes principals és obrir el Panathlon Club a tota la ciutat i divulgar la seva tasca, sempre lligada al fair-play. De fet, per aquest motiu va crear el Premi de l'Esportivitat durant la llarga etapa de Martí Sala a la presidència i ara està previst instaurar el Premi 'Fair-Play' que anirà lligat a diferents competicions i esports. Començarà amb la pròxima edició del Cros de Sant Sebastià. "La base del Panathlon és divulgar els principis i valors de l'esport", ha comentat el president Josep Masip.

Tanmateix, s'està treballant en els detalls d'una activitat en forma de taula rodona i tertúlia en la qual el protagonisme seria per a esportistes de diferents àmbits i èpoques amb la idea de debatre sobre l'evolució de l'esport sabadellenc en aquest últim mig segle. Des de la dècada daurada del 70, quan Sabadell lluïa amb orgull l'etiqueta de 'Ciudad piloto del deporte español' -coincidint amb l'època gloriosa en diferents esports com el futbol, handbol, hoquei sobre patins o natació i fets importants com la construcció de l'Estadi de la Nova Creu Alta o el Pavelló d'Esports- fins a l'actualitat.

Tampoc faltarà una exposició. En realitat, la pretensió és actualitzar la que ja es va presentar amb motiu del 40 Aniversari de l'entitat. Martí Sala i Angels Vives han treballat intensament els últims mesos per mostrar les principals activitats del Panathlon i s'intentarà que la seva inauguració coincideixi amb la taula rodona. La cirereta és el tradicional sopar on es lliura el Premi Panathlon, ajornat els dos últims anys per la pandèmia. Ara es pretén recuperar amb tots els honors, com un dels actes principals del 50 Aniversari.

Publicitat