El restaurant encapçalat pel xef Josep Maria Villagrasa tornarà a sortir com a establiment recomanat a la Guia Michelin de l'any 2022. Poca broma: arribaran als 21 anys consecutius en els que surten distingits en la famosa guia culinària d'origen francès. Hauran normalitzat ja el fet de sortir-hi, quasi per inèrcia? "Hahaha, no! Clar que ens fa il·lusió!", diu ràpidament rialler Villagrasa. "Això vol dir que ho fem bé, és un reconeixement".

De fet, no és cap mecanisme automàtic. "Clar que ve l'inspector a dinar. De fet, quan acaba l'àpat, es dóna a conèixer", explica el xef de Can Feu. "I alerta que, també en treuen, de distincions!". Així que sospir d'alegria i, potser, tocarà obrir cava en acabar el servei d'avui.

La gala celebrada ahir vespre a València va tornar a emetre les seves estrelles, estrelles verdes (a la sostenibilitat ambiental), Bib Gourmand i recomanacions a l'edició d'aquest 202 a punt d'encetar. I Sabadell torna a quedar representat per Can Feu, malgrat sigui l'únic establiment de la ciutat que ara mateix obtingui dita distinció. En clau vallesana, la delegació que sí que augmenta. Trobem el restaurant Garbí, a Castellar del Vallès i Can Ferran a Sant Quirze (ambdós recomanats amb la categoria Bib Gourmand), així com el Tast i Gust a Cerdanyola del Vallès, l'Ébano a Bellaterra i Ca l'Esteve a Castellbisbal.

A més a més, de Terrassa queden destacats els restaurants El cel de les Oques i el Vapor Gastronòmic de Terrassa. Al conjunt del Vallès, doncs, la representació s'amplia, però potser no s'equilibra amb el pes gastronòmic de la comarca. "Amb la població que tenim, només entre Terrassa i Sabadell, potser som pocs", reconeix Villagrasa.

En tot cas, aquests dies nadalencs i plens de celebracions seran bones oportunitats per gaudir d'aquesta oferta reconeguda a la Michelin. A Can Feu, per exemple, treballen aquests dies amb elaboracions amb tòfona (fins ara amb blanca; i a partir de mitjans de desembre amb tòfona negra). També és època de plats de caça, així com de marisc nadalenc: ostres, percebes...

