Les trucades que han condemnat Manuel Bustos en el cas de les multes

L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, haurà de complir una pena de tres anys de presó per haver retirat multes als seus familiars. Té un mes per ingressar en un centre penitenciari. En què es fonamenta la sentència? Una de les proves cabdals en aquesta peça del Cas Mercuri són les escoltes telefòniques realitzades pels Mossos d'Esquadra.

Les converses enregistrades recullen els dos episodis que ara enviaran Bustos a la presó. Es tracta de la retirada de dues multes l'any 2012, una a la seva dona i una altra als seus fills, en ambdós casos per haver estacionat fraudulentament en equipaments de càrrega i descàrrega. Ambdues sancions mai van ser sufragades i es van perdre pel camí.

LA PRIMERA MULTA

La retirada de la primera multa va tenir lloc el 28 de març de 2012. L'exalcalde va aparcar el cotxe a una zona de càrrega i descàrrega amb el vehicle de la seva dona quan anaven a recollir el seu fill a la guarderia a la plaça Vallès. La dona va poder evitar que s'enduguessin el cotxe i Bustos aleshores va intervenir amb una trucada a l'intendent de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran, i li va explicar l'incident:

Bustos: "He tenido algún incidente, siempre aparcamos allí, porque ponemos los intermitentes esos de avería"

Duran: "Sí, sí"

Bustos: "Entramos a por el niño y salimos"

Duran: "Sí, sí"

Bustos: "Y coño, ésta vez es verdad no llevaba ni cinco minutos, la grúa.

Duran: "Sí"

Bustos: "A denunciar, ha salido mi mujer, no he salido yo"

Acte seguit, l'exalcalde li explica a l'intendent que els operadors de grua li han dit a la dona que tenen ordres de vigilar la zona i que ha evitat apropar-s'hi per no relacionar-lo amb el vehicle.

Bustos: "Que sepas que yo me he quedado en la puerta"

Duran: "Sí, sí"

Bustos: "Porque ellos estaban vigilando a que se fuera y digo: 'No voy a hacer el paso de que vean que es mi coche, ¿no?'"

Duran: "Sí, sí"

Bustos: "Bueno... coche mío no. Es el suyo que es colorado"

Després, l'exalcalde lamenta haver de fer front a 200 euros de multa i assegura que l'endemà, dia en què va tenir lloc una vaga general, ell farà la seva pròpia aturada per a retornar-se l'import:

Bustos: "Mañana voy a hacer huelga trabajando y encima 200 euros, así que tu mismo"

Aleshores Duran li respon que si està donada aquesta ordre és perquè l'empresa de grues genera "certs beneficis" i li promet que demà parlarà amb els operadors de grues perquè no tornin a perseguir aquella zona en què s'ha vist multada la dona de l'exalcalde. Aleshores Bustos es queixa de l'hora en què se l'ha sancionat, perquè era a la sortida dels col·legis i ja directament dona l'ordre i Duran li promet que es desfarà de la sanció:

Bustos: "Estoy en frente, en frente de Jefatura. En todo caso ya mañana os ponéis de acuerdo la Montse y tu para arreglar..."

Duran: "Exacto"

Bustos: "Lo de los 200 euros".

Duran: "Sí, sí. No se preocupe"

Bustos: "Sí, hombre, sí. Si eso cogen el papel y ya está hombre"

Duran: "Sí, además es que no son funcionarios [els operaris de grua, que pertanyien a una empresa externalitzada]. Eso lo arreglamos"

Després de decidir que faran desaparèixer la multa, s'acomiaden. L'endemà al matí, Bustos i Duran tornen a trucar-se. Revelen com Duran, com a intendent municipal, va aprofitar el seu càrrec per anul·lar la denúncia. L'excusa emprada és que no es llegia prou bé la senyal de trànsit a la fotografia de la infracció, un dels motius pels quals es podia retirar una multa. Bustos, visiblement preocupat pels funcionaris, pregunta si se n'han assebentat:

Duran: "De lo de ayer que me llamó, ¿se acuerda?

Bustos: "¿Qué es lo de ayer? No"

Duran: "Lo de la multa, ya está arreglado, ¿eh?"

Bustos: "Ah, vale. Pero ellos... ¿ellos saben por qué?, ¿o algo?, ¿o no?"

Duran: "No, no, no, no. Mire, lo que hemos puesto es que solicitamos la anulación de esta denuncia porque en la fotografía no se observa correctamente la señal de tráfico que lo impide ¿vale?. Y la empresa lo anula y ya está. Y no sabe ni de quién es el coche ni nada. ¿Vale?"

Bustos: "Vale, vale. De acuerdo"

La multa no va arribar mai a implicar l'obertura d'un expedient perquè Duran va enviar un correu electrònic en el qual demanava a l'administració de Multes que s'anul·lés.

LA SEGONA MULTA

22 de juny de 2012. Només tres mesos després d'evitar la primera multa, ara són els fills els que es troben en una situació similars. Segons la versió atorgada pels Bustos, un dels fills acompanya el seu germà a la Clínica del Vallès per a una prova mèdica i s'indisposa. Aquest fet precipita que aparquin en un lloc prohibit just davant de la clínica. Alejandro truca el seu pare i li explica els fets, segons els quals era ell qui realment havia conduït.

Bustos: "Hola"

Fill: "Papá"

Bustos: "¿Qué pasa guapo?"

Fill: "Nada, que me estaba haciendo unas pruebas hoy por la mañana..."

Bustos: "Sí..."

Fill: "El del TAC y eso. Y he dejado el coche aparcado y me... se... salía un poquito solo, un poquito, en carga y descarga y se lo ha llevado la grúa".

Bustos: "¿Aquí en Sabadell?"

Fill: "Sí, sí, sí"

Bustos: "Vale, de acuerdo. Venga, hasta ahora"

Fill: "Vale"

Acte seguit, un minut després, Bustos truca a l'intendent Duran. Li explica que el seu fill s'estava sotmetent a unes proves mèdiques i que la grua municipal s'ha endut el vehicle. Li demana que li solucioni el problema.

Bustos: "Tiene que ir de sitio en sitio haciéndose los TAC's, las pruebas, la sangre... toda la historia para la intervención y se le ha llevado el coche la grúa".

Duran: "Vale. Bueno pues miro de arreglarlo. No se preocupe"

Després d'aquesta trucada, Bustos truca el seu fill Carlos i li demana que vagin a la Prefectura de Policia. Carlos li pregunta què haurà de fer allà i li demana que busquin algú que ja coneguin, com és el cas del Xavi Izquierdo, coordinador d'Espai Públic de l'Ajuntament de Sabadell. És precisament a aquest, que es troba al dipòsit municipal de Can Marcet, a qui l'exalcalde truca de manera immediata perquè localitzi els seus fills:

Bustos: "Yo he hablado con Duran. Se le ha llevado el coche la grúa a mi hijo a... Alejandro, pero está... está haciéndose unas pruebas médicas y van un poco de 'vòlit'"

Izquierdo: "Hm..." (afirmatiu)

Bustos: "Están un poco agobiados. Llámales, espéralos tú por ahí"

Izquierdo: "Sí"

Bustos: "Habla con Duran y que se resuelva ese tema del coche y la grúa. Ya lo pagaré yo o lo que sea, ¿vale?"

Izquierdo i Bustos acorden seguir en contacte, tot mentre es planifica una reunió improvisada entre els fills de l'exalcalde i Duran, en la qual aquest últim promet solucionar el problema de la sanció, segons la versió atorgada pel seu fill Carlos. Al marge d'això, es produeix el pagament de la multa, segons explica Izquierdo, amb els diners d'una "caixa forta" i que el segon de la Policia Local, Toni Cortés, ja està tramitant les gestions per treure el cotxe del dipòsit municipal.

Izquierdo: "Sí, alcalde"

Bustos: "¿Cómo está eso de mis hijos?

Izquierdo: "Ah... Estamos haciendo el trámite ahora y... esta... están en el despacho de Duran. Estamos haciendo el trámite. Hemos puesto el dinero nosotros de la caja fuerte de aquí y se paga. Se van con el coche y entonces luego tramitaremos la devolución del dinero. Nadie se enterará, en cambio ahora..."

Bustos: "Vale"

Izquierdo: "¿Sabes lo que quiero decir? Y así ahora consta como pagado y... y ya está. Aquí paz y después gloria. Y luego ya si hay un... cuando haya el retorno pues nadie se enterará".

Izquierdo li està explicant que els diners que s'han extret de la caixa forta s'hauran de retornar al mateix lloc. Bustos li demana que no el fiqui en cap embolic i Izquierdo li assegura que per això es paga la multa en aquell moment. Ara ja només queda fer un darrer tràmit: agafar el cotxe del dipòsit municipal. Tant Duran com Izquierdo confirmen a Bustos que Cortés ha tret el vehicle. L'intendent recomana als fills realitzar un recurs per sentenciar la qüestió.

