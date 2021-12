El tècnic del Centre d'Esports, Pedro Munitis, està treballant gairebé contrarellotge des de la seva arribada després de la destitució d'Antonio Hidalgo. Només va tenir tres sessions per preparar el partit del seu debut contra l'Andorra i immediatament va haver d'afrontar l'eliminatòria de Copa a Sanlúcar de Barrameda. Després va arribar el brot de Covid que va ajornar dos partits i va impedir els entrenaments col·lectius fins dimarts passat. Ara el tècnic cantàbric només pensa en el Castelló.

"Aquesta ha estat una setmana molt densa per intentar inculcar molts continguts als jugadors. De fet, tot això s'hauria de fer en una pretemporada, però ara no tenim aquest temps i cal aprofitar al màxim cada sessió", ha assegurat Munitis després de mantenir una llarga xerrada al vestidor amb tota la plantilla -ja vestits de carrer- que va provocar un considerable retard en la seva aparició davant els dos únics mitjans (Diari de Sabadell i Ràdio Sabadell) presents a la roda de premsa.

El tècnic està molt satisfet de la resposta del vestidor després de l'obligada aturada pel brot de Covid. S'apunta al missatge positiu que va voler transmetre Néstor Querol. "És el missatge de tot l'equip. Ara no hi ha judicis ni queixes. Aquests dies a casa han servit per reflexionar sobre la situació, carregar piles i he notat que tots trobàvem a faltar la nostra professió".

La situació és delicada. És evident que guanyant els dos partits pendents, el Sabadell se situaria en zona de permanència, però Munitis només vol centrar-se en el duel de diumenge (12 h) contra el Castelló. "No podem anar més enllà ni donar per fet que sumarem aquests sis punts dels partits ajornats. Hem de centrar totes les energies en el següent partit. Cal que el jugador surti al camp amb una mentalitat positiva i això és el que vull aconseguir. Hem de posar les bases per sumar punts de manera continuada i que no sigui un tema puntual".

Amb només dos partits a la banqueta, Munitis ha vist gairebé a la totalitat dels jugadors. Ara, té més dubtes o veu més clar l'onze? "Penso que en els dos partits, contra l'Andorra i At. Sanluqueño, van competir a un nivell molt alt, tret d'alguns moments més baixos. Cal recordar que després l'Andorra va marcar 7 gols al Linense i l'At. Sanluqueño li va fer 4 a l'Andorra. No estem tan malament. Ara mateix, tots els jugadors estan preparats per ser titulars". En la llista inclou els que van patir la Covid o també el capità Aleix Coch, que ja ha entrenat amb normalitat. En canvi, és dubte Toni Gabarre.

El fet que el Castelló hagi tingut el desgast de la Copa del Rei aquesta setmana -va caure cavant el Cartagena a l'últim minut- i tingui tres baixes per sanció no varien el discurs del tècnic arlequinat. "Segur que faran rotacions i penso que té una grandíssima plantilla. Només així s'explica que estigués 10 partits sense perdre. Serà un rival molt dur, però jo vull ser positiu. Ambient del Nou Castàlia? Són els partits que agraden jugar i en aquest sentit no pot faltar la motivació".

Possibles dates

D'altra banda, tot apunta, a falta de la confirmació oficial per part de la Federació Espanyola, que els partits ajornats es jugaran el dimarts 4 de gener (Costa Brava) al Municipal de Palamós i el divendres 14 (Betis Deportivo) a la Nova Creu Alta. L'ens federatiu no permet que el duel de lliga es jugui en dissabte o diumenge coincidint amb la jornada de Copa del Rei. Així el Sabadell es posaria al dia abans d'acabar la primera volta del campionat a Albacete.

