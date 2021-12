Prohibiríeu fumar tabac a les terrasses i al cotxe?

El govern espanyol pretén apujar el preu del tabac i prohibir fumar a les terrasses i als cotxes. L’executiu prepara un pla de control contra el tabaquisme i té previst aprovar-lo en les pròximes setmanes.

Gerard Villa: “La prohibició no servirà de res”

El sabadellenc Gerard Villa no és partidari de l’aplicació d’aquesta llei. “La prohibició de fumar en alguns llocs no servirà. Qui és fumador no ho deixarà de ser”, apunta.

María José Ceballos: “No, prou d’assenyalar sempre els fumadors”

María José Ceballos, en la línia del Gerard, tampoc està d’acord que s’implanti la llei contra el consum de tabac. “Segur que es tirarà endavant, però no hi estic gens d’acord. Ja n’hi ha prou d’assenyalar sempre els fumadors”, etziba. De fet, la María José opina que prohibir fumar a les terrasses pot provocar un “enfrontament” entre fumadors i no fumadors. “No hi haurà tolerància entre uns i altres”, lamenta. No obstant això, la sabadellenca sí que està d’acord que s’apugi el preu del tabac, però considera que “no és acceptable” que es prohibeixi fumar.

Carles Aguilera: “Sí, per als qui no fumem seria una bona notícia”

Per la seva banda, Carles Aguilera vol que la llei s’apliqui “com abans millor”. “Per als qui no fumem seria una bona notícia. Ara no es pot estar tranquil a les terrasses dels bars, perquè sempre hi ha algú que fuma. És molt molest”, exposa. El Carles creu, a més, que la mesura pot ajudar a reduir el consum de tabac. Tanmateix, considera que si baixa el consum, també ho farà la recaptació d’impostos provinent del tabac. “Hauran d’ingressar diners d’un altre lloc, però és un mal menor. Al final, estem parlant de salut i millor que es redueixin els fumadors”, conclou.

