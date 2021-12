Sabadell Lliure de Corrupció celebra que el jutge ratifiqui la pena de presó per a Manuel Bustos

La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció (SBDLC), que exerceix d’acusació particular en el cas Mercuri, ha valorat “molt positivament” que l’Audiència Provincial de Barcelona hagi ratificat la pena de presó imposada a l’exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, per la seva vinculació en el cas Mercuri i li doni un mes de termini per ingressar en un centre penitenciari.

En un comunicat, la plataforma assegura que l’argumentari del tribunal per desestimar la suspensió de la pena sol·licitada per la defensa “ratifica” els arguments que han defensat des del primer dia i que “els serà d’utilitat” pels judicis pendents. També qualifiquen de “greu” l’actitud del PSC per intentar afavorir la “impunitat” de Bustos en comptes de voler depurar responsabilitats.

Al text, un cop més, han lamentat l’actitud del PSC, Podem i Ciutadans, que el passat mes d’abril consideren que es van “desentendre” de la seva responsabilitat d’actuar de manera clara en la lluita contra la corrupció i es van inhibir de posicionar-se sobre el compliment de les penes quan l’Audiència els hi va requerir com a acusació particular que exerceix el consistori.

Sobre el PSC, concretament, la plataforma considera que el seu comportament al llarg del procés demostra que el seu interès no és la lluita contra la corrupció, l’interès públic i la credibilitat democràtica, sinó evitar la imatge de membres de la formació entrant a la presó.

