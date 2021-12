El filial del Sabadell torna a guanyar i tanca l'any com a líder de grup (3-0)

Sense complicacions. Fins al moment han estat molt pocs els equips d'aquest grup 4 de Segona Catalana, els que hagin pogut dificultar-li el tràmit al filial del Centre d’Esports Sabadell. Els de Jordi López continuen en una gran dinàmica i aquesta tarda s'han imposat al CE Sallent amb molta comoditat.

Amb gols de Jaume Ramoneda (39'), Raul Ferrer (50') i Yerai Garrido (55') ha tancat una jornada 11 en la qual passi el que passi en els altres partits, continuarà sent líder de grup. Des del principi fins al final ha estat dominador del xoc, encara que el rival ha donat el millor de si per a competir, però no s'han vist grans resultats. El tercer gol s'ha obtingut amb més de mitja hora per al final del partit i el pas dels minuts ha anat afeblint mentalment al Sallent, que ha acabat perdent els nervis en diverses ocasions. El Sabadell ha sabut aprofitar aquest factor a favor i ha resolt el partit amb el control total de la situació.

D'aquesta manera, el conjunt arlequinat tanca l'any en el més alt. El 2022 començarà fort ja que en la jornada 12 hi haurà un derbi sabadellenc en el qual el CE Sabadell visitarà al Tibidabo Torre Romeu, el 9 de gener.

Publicitat