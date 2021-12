El juvenil del Sabadell derrota al Nàstic i acaba l'any de la millor forma (2-0)

Els dirigits per Marc Nomen han tornat a demostrar del que són capaços. Han derrotat amb claredat al Nàstic de Tarragona en un partit en el qual les coses s'han vist complicades i novament l'equip arlequinat ha reflectit una superioritat en diverses facetes del partit, que l'han portat cap a un triomf molt important.

La primera meitat ha estat un duel molt igualat, en el qual tots dos equips han tingut oportunitats suficients com per a avançar-se en el marcador i també el control del joc per a sotmetre al rival. No obstant això, cap dels dos va saber avançar-se i el descans ha arribat sense gols.

En la segona etapa, el Sabadell ha sortit molt més precís i ha pogut emportar-se el que ha merescut. Després de quinze minuts de la represa, els locals s'han avançat amb un gol de Adrià González, que ha trobat una pilota que ha arribat des de la banda dreta de forma raça i simplement ha hagut de posar el peu per a ficar-la a dins. Un minut més tard, als 61’, una jugada del CE Sabadell, molt similar també per banda dreta ha acabat en el fons de la xarxa amb un gol en pròpia porteria.

A partir d'aquest moment el Centre d’Esports ha començat a controlar el partit per complet des del posicionament i ha bloquejat al rival sense deixar-li crear perill. A falta de pocs minuts per al final, el Nàstic s'ha bolcat a la desesperada per poder trobar el descompte, però no ha aconseguit sorprendre la porteria arlequinada.

Amb aquesta important victòria els de Nomen fan un pas molt positiu cap endavant i reprenen la confiança abans d'aquesta aturada per les festes nadalenques. Gener començarà fort, amb una visita al FC Barcelona el dia 9.

Publicitat