Ensopegada. Al Gràcia se li ha trencat la ratxa i la imbatibilitat a casa en ser superat pel Sant Esteve Palautordera per 32-37 en el darrer partit de l'any. La dinàmica positiva d'ambdós equips en les darreres jornades albirava un partit igualat i la possibilitat que els petits detalls acabessin decidint. A l'hora de la veritat han estat massa els detalls que han jugat en contra del Gràcia, sempre a remolc sense tenir opcions de capgirar el domini del rival.

Les baixes de Dani Peiró i Tonchi Vàzquez, dos dels màxims anotadors graciencs, ha estat un hàndicap que ha fet perdre potencial a la primera línia. Tot i això, no ha estat precisament la falta d'oportunitats el que empès el Gràcia a la derrota. L'efectivitat sembla que ha pres vacances abans d'hora i un munt d'accions que en anteriors partits solien acabar en gol, en aquesta ocasió han anat acumulant frustració en veure que la pilota no entrava. Molta part de culpa – mèrit, realment- cal atribuir-la a l'actuació del porter Pere Gesa, que se n'ha fet un tip de malbaratar claríssimes oportunitats del conjunt verd-i-blanc. Si afegim que les pèrdues de possessió també han estat més nombroses del que és habitual, trobarem el perquè de la davallada de rendiment del Gràcia.

El Sant Esteve Palautordera, més regular en les seves possessions, no ha trigat a obrir forat i a complicar-li l'enfrontament a un Gràcia a qui ha estat a punt de doblar en el marcador (8-15). Un rampell d'encerts ha permès escurçar la diferència i establir el 14-18 de la mitja part, encara remeiable. Tanmateix, no s'ha produït la reacció necessària i tot ha seguit pel mateix camí. El Gràcia s'ha precipitat a la recerca de solució i ho ha pagat davant un rival serè, que ha tingut el partit guanyat força temps abans del final amb el 25-33. Els jugadors de Cesc Borrell no s'han rendit, han mostrat d'orgull, però només han aconseguit maquillar el resultat definitiu.

Com era d'esperar, ha estat missió impossible pel Creu Alta Sabadell puntuar en la seva visita a la pista del líder BM La Roca (38-28). De totes maneres, el conjunt de Ramon Salmurri, tot i anar sempre a remolc, ha donat la cara i ha mantingut una digna oposició davant un gran rival. Al descans s'ha arribat amb un 22-10. A la represa ha continuat lluitant per evitar una derrota d'escàndol com ha passat en altres jornades.

Femení, contundent

L'única alegria de la jornada l'ha donat el femení de l'OAR Gràcia a la Divisió d'Honor Plata. Després de l'empat amb regust amarg a Benidorm, aquesta vegada les jugadores de Carol Carmona s'han mostrat implacables a la pista del Sant Joan Despí (25-31). El Gràcia s’hi ha presentat un punt per sobre del rival, i per tant, obligat a no perdre si no volia ser superat a la classificació. També era previsible que la igualtat de forces aportés un enfrontament renyit de principi a fi, però després del 3-3 les verd-i-blanques han rendibilitzat la bona actuació de la primera part aconseguint un substanciós avantatge que li ha obert la porta a la victòria (10-17 al descans).

La intensitat del Sant Joan a la segona part en l’intent de ficar-se en el partit ha trobat rèplica constant del Gràcia, que a còpia d’intercanvi de gols, molt repartits entre les jugadores, ha tingut sempre el control en el marcador amb un marge considerable. El 21-28 ha significat la màxima diferència i ha permès que el Gràcia se sentís ja del tot guanyador en aquest partit inicial de la segona volta, alhora que s’ha pogut l’espina de la derrota que el Sant Joan li va infligir a casa (26-28) a l’estrena de la lliga.

