Primera victòria de Pedro Munitis com a entrenador del Centre d'Esports. El tècnic cantàbric estava molt satisfet pel resultat i, sobretot, el gran esforç dels seus homes després d'unes setmanes molt complicades pel brot de Covid a la plantilla. "M'hauria agradat no patir tant, però guanyar en un camp com Castàlia i davant un gran rival com és el Castelló ja significa patiment. Sabíem de la dificultat del partit perquè ells tenen un equipàs", ha subratllat d'entrada.

L'objectiu primordial era no encaixar primer. Munitis sap que un gol en contra podia ser una muntanya pel seu equip. "El Castelló ha sortit molt fort, ha dominat i nosaltres hem estat molt bé en defensa. Quan no tens el control del partit, t'has de posar la granota de feina i treballar moltíssim. Ho hem fet. Després hem tingut una fase molt bona. L'equip s'ha sentit còmode fins a aconseguir el gol. També a l'inici de la segona part hem tingut situacions de contracop importants".

Era conscient que es podria pagar el peatge del desgast físic i Munitis ha reconegut que "he esperat a fer els canvis per saber quins jugadors podien estar més afectats. El problema és que han caigut més dels previstos. El pitjor ha estat la lesió de César Morgado -ara mateix no se sap si és greu o no-, per ell i perquè ens ha obligat a jugar els últims minuts amb un jugador menys. El Castelló ha centrat moltes pilotes, però hem sabut patir i ajuntar les línies. A vegades s'han de fer aquesta mena de partits i nosaltres estem molt necessitats de punts".

Precisament aquest 0-1 pot significar el definitiu punt d'inflexió. Ara arriba l'aturada de Nadal i tot apunta, a falta de la confirmació oficial, que el Sabadell jugarà al Municipal de Palamós contra la UE Costa Brava el dimarts, 4 de gener. "Potser ara ens aniria bé tenir continuïtat i continuar jugant, però també és positiu que els jugadors tinguin un descans per estar amb la família. Alguns que fa molts anys que estan al club, han patit moltíssim els últims mesos i s'ho mereixen".

L'única nota negativa, a més de la lesió de César Morgado, ha estat l'estranya doble targeta vermella que han vist Aguza i David Astals després del xiulet final. "No sé el que ha passat, no he vist res. Sorprèn, però, que arribin dues expulsions quan ja ha acabat el partit. Hauré de parlar amb ells", ha dit Munitis, qui també ha volgut agrair el suport de l'afició al Nou Castàlia: "en un moment així el més fàcil és abandonar, però ells han volgut estar aquí, donant el seu ànim a l'equip, i estic content de poder oferir-los una victòria tan important".

Partit pràctic

Jacobo González ha estat un dels grans protagonistes amb el seu gol de penal. "Ja ens tocava una alegria així. En altres partits hem lluitat i treballat molt sense recompensa i per fi hem trobat el premi que buscàvem. Hem fet un partit molt pràctic, de lluita, esforç... Així és el futbol també. Aquesta victòria ens dóna molta energia abans de l'aturada. Golejador? Han trigat a arribar, però estic content i si seguim treballant així, n'arribaran més". El punt negatiu és la cinquena targeta que ha vist al Nou Castàlia i li impedirà jugar a Palamós.

