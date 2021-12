Ahir va començar la representació més tradicional de la dramatúrgia catalana, aquella obra que ens agradi o no ens interpel·la directament, i sense avisar, perquè ha format part de la nostra manera d'entendre el món. Fins i tot, i si deixem a banda les rebel·lions que potser requereixen una actualització de l'obra, encara avui configura els nostres significats més transcendents.

Tornem-hi, ahir va començar... sí, els Pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús, la representació teatral més antiga sobre el Nadal que Josep María Folch i Torres va recollir el 1916. Una obra que el Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta torna a presentar en deu sessions fins al 16 de gener sota la direcció de Carles Campoy i Júlia Vilalta.

Les línies del bé i el mal

Una oportunitat per gaudir d'una representació que segueix amb exactitud els textos originals de Foch i Torres, però que es submergeix amb valentia en els canvis d'escena que nodreixen l'obra de sentit. Un collage ben construït de les tres històries de rerefons pedagògic que alhora supuren els valors més tradicionals de la cristiandat. En definitiva, i com sabeu, una road movie teatral dels pastors mentre travessen les línies que divideixen l'avern i el paradís per fer reflexionar a l'espectador sobre quins són els valors que si prediquen en cada espai. També, i sense oblidar, el gran paper que fan la immensitat de persones, i el seu esforç, que fan possible una obra on ens traslladem contínuament entre el bé i el mal.

En una última instància, sembla que el món no s'acabi de posicionar mai del tot, i mentrestant a cadascú se li fa més difícil determinar quelcom. Malgrat tot, Lluquet i Revelló tornen a aparèixer per predicar els valors de l'amistat, i la necessitat del penediment per tal que l'Arcàngel Gabriel ens ofereixi un seient en l'efemèride del naixement de l'infant.

Acompanyada d'altes dosis d'incredulitat, la tornada als Pastorets després d'anys d'absència o recurrència sempre és una bona oportunitat per trobar-hi noves visions, noves similituds amb el món que vivim. Ahir els nens i nenes que la presenciaven també hi volien dir la seva, i ser al costat dels Pastorets, ja que també hi formen part.

