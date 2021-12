L’Amics del Pou no aixeca cap i acomiada l’any sense conèixer la victòria

Difícilment es podia acomiadar l’any de pitjor manera. Amics del Pou i Club Natació Sabadell cauen davant el penúltim i antepenúltim classificat, respectivament, i posen de manifest una primera volta nefasta.

Era una jornada que a priori havia de ser profitosa per als de Borja Burgos, però la contundent golejada encaixada la setmana abans davant el Mataró va fer massa mal. O això és el que es pot intuir després de caure a Picassent davant el conjunt local, un equip que si bé és cert que venia d’esgarrapar un punt de Martorell, només havia sumat una victòria en les tretze jornades disputades fins aleshores.

Una derrota contundent (6-2) que deixa el Club Natació a només dos punts de la permanència quan només queda un partit per acabar la primera volta, amb un bagatge molt discret per als objectius del conjunt nedador.

Una temporada per oblidar

L’afer Teo Robles-Cintu Aranda ha tingut conseqüències nefastes per a l’Amics del Pou: des de la ruptura entre el president i el capità de l’equip, el conjunt sabadellenc ha encaixat quatre derrotes, tres d’elles per 10 gols o més de diferència. La darrera va ser el cap de setmana passat en el duel directe per fugir del fanalet vermell davant el Contestano Ye Faky: golejats per 1 a 11 i sense suficients efectius per poder competir contra el penúltim classificat.

