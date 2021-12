La Junta General d'accionistes del Centre d'Esports, celebrada a la seu social de l'Estadi amb un 90 per cent del capital social representat, ha aprovat els comptes de la temporada passada, amb un dèficit de poc més d'un milió d'euros, i el pressupost de l'actual temporada 21/22 que té una previsió de 2,1 milions d'euros de pèrdues, una situació que crida l'atenció per sobre de tot. El president Esteve Calzada i els consellers Bruno Batlle, Albert Ramos i Anna Navés, juntament amb el secretari Lluís Sala, han format la taula. No han pogut assistir Pau Morilla-Giner i Axel Torres.

Respecte al balanç a 30 de juny del 2021, cal destacar un patrimoni net positiu d'1,3 milions, una vegada deduïdes les pèrdues de temporades anteriors -inclosos els 1,2 milions de la passada temporada-. Aquesta situació es justifica pels 8 milions d'euros aportats a capital per part dels actuals inversors.

En els comptes d'explotació de la temporada 20/21, a la Lliga SmartBank, el total d'ingressos van ascendir a gairebé 8 milions d'euros (7,93), una gran part procedent dels drets televisius. El total de despeses va pujar a 8,95 milions d'euros -4,24 pertanyen a personal-, la qual cosa desemboca en un dèficit d'1,02 milions, condicionat en part per l'efecte Covid que es va notar en la nul·la partida d'ingressos per taquilles especialment. Cal recordar que es va jugar tota la temporada a porta tancada a la Nova Creu Alta.

Desviació

Si ens centrem en el pressupost de l'actual temporada 21/22 el capítol d'ingressos, suposa només el 46% de l'exercici anterior. El fet de no militar a la Lliga de Futbol Professional significa una baixada superior al 90% en drets televisius. A la Primera RFEF en prou feines s'arriba als 400 mil euros en aquest concepte. El club ha pressupostat uns ingressos de 3,65 milions, inclosa la compensació per descens que suposa 1,25 milions. Es pot destacar positivament el fet de mantenir un bon nivell d'ingressos per patrocini (0,9) i publicitat i marxandatge (0,16) mentre en el capítol de socis i taquilles es preveuen uns 330.000 euros. Malgrat haver superat els cinc mil socis, s'han fet moltes promocions entre els clubs de la ciutat i familiars.

En l'apartat de les despeses, s'emporta el lideratge el cost esportiu. Malgrat una disminució respecte a la temporada anterior, el nivell continua sent molt elevat, una clara mostra de la gran aposta econòmica que s'ha fet per aspirar al retorn al futbol professional. Els salaris esportius pugen a 2,76 milions. Aquesta desproporció en l'adequació d'ingressos i despeses genera aquest pressupost amb una pèrdua estimada de 2,13 milions d'euros, xifra rellevant que es podria minimitzar amb una major xifra d'ingressos (a través d'empreses i acords institucionals), però que finalment haurà de requerir una nova aportació per part dels inversors, com va reconeixer el mateix Esteve Calzada en el seu discurs.

El president també va alertar que "les nostres inversions no seran eternes i cal que el Centre d'Esports es pugui autofinançar. Si no és així, el club sempre estarà en mans d'inversors. Jo no soc cap xeic ni sé fins quan estaran disposats a invertir els meus companys de viatge. De moment, haurem de cobrir el pressupost. Estem oberts a la incorporació de nous inversors i m'agradaria molt que fossin de la ciutat, una espina que tenim clavada. Mai ho hem aconseguit". També ha admès "errors" en la parcel·la esportiva: "alguna cosa no hem fet bé perquè tenim un pressupost semblant al de l'Albacete i la situació és ben diferent. Vam apostar per aspirar al retorn al futbol professional i no és així".

Publicitat