La macrofesta de Cap d'Any a Castellar, anul·lada

L'esdeveniment multitudinari per celebrar la nit de Cap d'Any a Castellar del Vallès, el The Madre Festival, ha quedat anul·lat per segon any consecutiu. Els organitzadors de la festa, que hauria aglutinat gairebé 3.000 persones, han pres la decisió de suspendre-la pels inconvenients que posaven els organismes públics a la seva celebració a causa de la situació actual d'incertesa per l'increment de contagis de Covid-19.

Els qui han comprat entrada, la podran fer servir per a la festa a Carpes Sant Cugat. Tanmateix, l'organització també dona l'opció de retornar els diners a aquells que ho prefereixin fins al 22 de desembre. Només caldrà que enviïn un correu electrònic a soporte@fourvenues.com amb l’assumpte “DEVOLUCIÓN + NOM I COGNOMS” i el codi de l’entrada. "Esperem poder tornar a poder oferir en properes ocasions un macrofestival amb totes les garanties. Ens veiem aviat, tornarem més forts!", afirmen els organitzadors del The Madre Festival.

