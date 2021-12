La campanya solidària de la Hermandad de la Virgen de la Fuensanta de Ca n'Oriac va posar punt final ahir amb l'entrega dels lots de Nadal a les famílies més vulnerables del barri. La campanya, una de les moltes activitats que realitza la congregació per la societat civil, va poder recaptar finalment 50 lots d'aliments per a les famílies del barri. Alhora de l'entrega dels lots tradicionals de Nadal, l'esforç dels voluntaris i de la gent del barri que hi ha participat també ha pogut oferir als nens i a les famílies més nombroses algun lot especial per tal de donar la benvinguda a Nadal.

Malgrat que no ha sigut l'any on han pogut repartir més lots de les famílies, la congregació està contenta dels resultats aconseguits "especialment en any molt difícil on les subvencions del municipi per tal de fer activitats al quarter s'hi han reduït amb escreix" - afirmen els voluntaris de la Hermandad -. a conseqüència de la prohibició durant la pandèmia de realitzar actes públics. Després de posar fi aquesta iniciativa, la congregació ja passa pàgina al calendari "per tal poder començar en la Romeria que celebra al mes de maig".

