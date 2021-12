Les discoteques adverteixen que les restriccions poden derivar en 'raves'

Les noves restriccions sanitàries han fet caure una de les propostes reina de les festes de Nadal a la comarca, les revetlles de Cap d'Any. Hotels, empreses i entitats han suspès la cita per la prohibició que evita aplegar alts volums de persones en espais, siguin oberts o tancats. El sector de l'oci nocturn veu que les noves limitacions privaran el gran públic, sobretot el més jove, d'ofertes com la plantejada a les Carpes Sant Cugat, on s'havia derivat les persones que havien comprat entrada per a una gran festa prevista a Castellar del Vallès i que finalment es va acabar cancel·lant. Adverteixen de la possibilitat que es convoquin festes com la rave que va aplegar centenars de persones a Llinars del Vallès l'any passat.

Una de les festes més grans previstes per a aquest Cap d'Any al Vallès era al municipi de Castellar del Vallès, on es preveia un aforament de 3.000 persones en un espai pensat per a 6.000, i tenint en compte totes les mesures per evitar contagis. No obstant això, davant la situació sanitària l'organització va desconvocar la cita i va derivar els clients que ja havien comprat l'entrada anticipada, unes 2.000 persones, a les Carpes Sant Cugat, de la firma DrinkKing.

Ara, amb el tancament de l'oci nocturn, veuen que els plans es torcen: "Per a nosaltres és un desastre", diu de manera contundent Dani Pérez, soci gerent de DrinkKing, que assegura que s'havia fet una forta inversió econòmica per poder cobrir unes carpes pensades per a l'estiu i que quedés tot l'entorn adaptat per al fred de l'hivern.

"Sempre és Catalunya, i nosaltres semblem els tontos", lamenta, assegurant que la gent es buscarà la vida: "Hi ha qui marxarà fora de Catalunya i anirà de discoteca", afegeix.

A més, sense l'obertura de l'oci nocturn en una nit tan assenyalada, el sector adverteix que es convocaran festes il·legals, com ja va passar el Cap d'Any passat. "És possible que tornem a trobar-nos amb casos com el de Llinars del Vallès, allà o on sigui", diu Pérez, en referència a la rave il·legal que va aplegar centenars de persones en una nau abandonada als afores del municipi.

A banda de les grans festes convocades per operadors, propostes com la que cada any reuneix centenars de persones per rebre el nou any al Raval de Montserrat, al centre de Terrassa, han quedat desconvocades.

Hotels sense festa de Cap d'Any

Un dels hotels que cada any organitza un banquet amb festa per a la revetlla de Cap d'Any és l'Urpí, a Sabadell, que aquest any ha vist com les limitacions fan inviable mantenir els plans previstos. "No té sentit fer-la si a la una de la matinada s'ha d'acabar", reconeix Mireia Carrasco, portaveu de l'hotel.

Publicitat