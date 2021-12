Dos partits. Aquesta és la sanció que ha imposat el Comitè de Competició a Sergio Aguza i David Astals per la targeta vermella que van veure diumenge passat al Nou Castàlia una vegada finalitzat el partit. L’àrbitre, Rubén Ruipérez Marín, va reflectir en l’acta “protestes airades” del migcampista i també del jove davanter, recriminant-li la targeta que havia mostrat al seu company. Encara hauria pogut ser pitjor perquè en cas d’haver-hi insults, el càstig seria de 4 partits com a mínim.

El Centre d’Esports va presentar al·legacions per la vermella a Aguza amb imatges que han estat desestimades i ara té la intenció de recórrer al Comitè d’Apel·lació. Tot apunta que serà difícil variar la decisió i Pedro Munitis perdrà ambdós jugadors pels dos pròxims partits que seran, si res canvia, els pendents contra UE Costa Brava a Palamós (el 4 de gener, 19 hores) i el primer partit del 2022 a la Nova Creu Alta davant el Linares.

De fet, el tècnic arlequinat tindrà les baixes de tres homes titulars en el seu esquema, com són César Morgado – per la seva greu lesió al genoll que li va perdre la resta de la temporada – , Sergio Aguza i el golejador Jacobo González, qui va veure a Castàlia la cinquena groga. Per tant, Munitis haurà de treballar de valent a partir de la pròxima setmana per trobar substituts de garanties per l’importantíssim duel directe contra el Costa Brava.

D’altra banda, caldrà estar atents als primers moviments del mercat d’hivern. Com van anunciar el director general, Bruno Batlle, i el mateix president, Esteve Calzada, a la Junta General, “no hi haurà entrades si abans no es produeixen sortides”. En aquest sentit, els noms de Moha i Toni Gabarre continuen en primera línia com a possibles baixes, però és primordial que siguin a cost zero pel Sabadell. Una de les opcions que sonen és el davanter Pedro Martín (Gimnàstic), que fa poc va ampliar el seu contracte dos anys més, però no compta gaire per a Raúl Agné.