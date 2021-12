Un equilibri difícil

Ens ha tocat viure un Nadal marcat per les restriccions. Als límits marcats pel Govern de la Generalitat el dilluns passat s’ha incorporat en les darreres hores l’obligatorietat de la mascareta a tot l’Estat. La pujada en els contagis de les darreres setmanes ens preocupa, evidentment: el nombre de casos s’ha multiplicat per sis en un mes fins a arribar a 439 casos per cada 100.000 habitants a Sabadell (últims set dies, dades de la Generalitat). Són 955 nous contagis en la darrera setmana.

Qui més qui menys coneix algun cas sospitós, un contacte estret o un positiu, i hi ha molts sabadellencs que ja han vist trontollar les seves festes de Nadal, però més enllà de l’abast personal de la pandèmia, ens és inevitable preguntar-nos: noves restriccions, però a quin preu? Quin cost econòmic tindran les normes imposades per les administracions? Què passarà amb les taules buides de l’hostaleria i els locals d’oci nocturn, novament tancats? Indubtablement, cal prendre mesures davant l’increment de contagis. Si ho recomanen les autoritats sanitàries i els experts, no pot ser de cap altra manera. Ara bé, tornem a insistir que cal donar ajuts directes i indirectes als afectats. La nova onada no l’han de pagar els propietaris i els treballadors. Seria injust, deshonest i contrari al benestar econòmic i social de la ciutat.