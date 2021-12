Les propostes culturals d’entitats per als propers dies entomen les noves restriccions amb una certa cintura, ja que ja havien previst una venda d’entrades inferior a les capacitats dels recintes. Aquest és el cas de la Joventut de la Faràndula i el Teatre Sant Vicenç, de Sabadell.

Ja es va preveure un volum de venda inferior al que és previst i apte per als espais on es duien a terme els actes, fet que els ha permès ajustar-se fàcilment a les noves restriccions d’aforament del 70% del total.

En el cas de la Joventut de la Faràndula, el col·lectiu torna a posar sobre l’escenari els actors per fer Els Pastorets després que l’any passat les restriccions sanitàries van obligar a cancel·lar la cita. “Un cop dur”, asseguren des de l’entitat. Aquest any, l’organització ja ha previst dos equips d’actors per poder dur a terme les vuit funcions previstes al llarg de les festes de Nadal al Teatre Municipal de la Faràndula, on s’espera que passin unes 5.000 persones.

Per aquest motiu, els actors es divideixen en dos equips, perquè en cas de detectar algun cas de Covid no afecti la proposta teatral. Pel que fa a l’aforament, “es limita la venda a la platea i el primer pis, deixant lliure les places del galliner i disposant, així, de les localitats corresponents”, explica el vicepresident econòmic de producció i logística de l’entitat, Pol Moix.

Al Teatre Sant Vicenç el ritme de venda d’entrades és l’habitual de cada any. “Per sort per a les properes sessions encara no havíem arribat al 70%, de manera que les hem pogut tancar a temps”, explica Carlota Gorgori, membre de la junta.

A més, i trencant amb una tradició, no es permet menjar a les butaques, obligant tots els assistents a mantenir posada la mascareta en tot moment. Pel que fa a l’organització interna, es recuperarà el desallotjament de la sala de manera progressiva per tenir una sortida ordenada al final de cada espectacle.

Any nou, nous aforaments

A Cerdanyola del Vallès, l’Agrupació Musical celebra cada any el tradicional Concert d’Any Nou amb la banda i la coral dalt de l’escenari del teatre Ateneu, aquest any el diumenge 2 de gener. Les entrades es van posar a la venda aquest mateix dilluns, de manera que davant les primeres informacions que preveien possibles restriccions d’aforament, van decidir avançar-se.

“L’Ateneu té capacitat per a 430 persones, i nosaltres hem posat a la venda un total de 300 localitats”, explica Arnau Pallarès, secretari de l’Agrupació Musical. Ara per ara, i acollint-se al Pla Sectorial de Cultura Popular, mantenen els assajos per al concert d’acord amb les condicions previstes, amb distància de seguretat i mascaretes, en el cas de les seccions de vent quan no s’està interpretant cap peça.

Un dels escenaris que preveuen per ajustar el nombre d’assistents al previst inicialment implica convocar una segona funcióo, una mesura que preveuen estudiar de manera conjunta amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Publicitat