Sorteig benèvol per a l’Astralpool CN Sabadell a la Copa del Rei

L’Astralpool Club Natació Sabadell ha estat el gran beneficiat del sorteig de la Copa del Rei, celebrat aquest matí a Can Llong, i que ha comptat amb la mà innocent del conjunt nedador Pep Bonet. L’equip de Quim Colet s’enfrontarà al Mediterrani als quarts de final i esquiva, fins a una hipotètica final, el CN Barcelona i el vigent campió Zodiac Atlètic-Barceloneta, aquest darrer ja conegut per la condició d’amfitrió dels sabadellencs. Així doncs, i sempre que l’Astralpool compleixi els pronòstics davant els de Sants i CN Terrassa, és un clar candidat a disputar la final a la finetwork aquatics de Can Llong.

El sorteig ha comptat amb la presència del president del CN Sabadell Claudi Martí, qui ha assegurat que “per a nosaltres no és una obligació organitzar la Copa del Rei, sinó una satisfacció i un honor posar les instal·lacions del Club en benefici de l’expansió i el progrés del waterpolo”. Per la seva part, la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Laura Reyes ha afegit que “és un orgul que la RFEN confiï en una entitat de la ciutat com el Club Natació Sabadell”.

4, 5 i 6 de febrer

La Copa del Rei es disputarà els dies 4, 5 i 6 de febrer. Per un costat del quadre, Astralpool- CE Mediterrani i CN Terrassa – Tenerife Echeyde es disputaran el passi a les semifinals, i per l’altra camí cap a la gran final s’enfrontaran CN Barcelona – CN Mataró i CN Sant Andreu – Zodiac Atlètic Barceloneta.