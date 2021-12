Per un any inútil, bon 2022

[Pep Marès, mediador i gestor cultural]

“Considero útil tot allò que ens ajuda a fer millors”, afirma Nuccio Ordine i per explicar-ho fa servir un oxímoron al seu manifest La utilitat de l’inútil posant al centre de les seves reflexions la idea d’utilitat d’aquells sabers que tenen un valor essencial del tot aliè a qualsevol finalitat utilitària. Segons Ordine, “existeixen sabers que són fins per si mateixos i que

–precisament per la seva naturalesa gratuïta i desinteressada, allunyada de tot vincle pràctic i comercial– poden exercir un paper fonamental en el conreu de l’esperit i el desenvolupament civil i cultural de les persones”. L’objectiu d’aquest manifest, tal com explica a la introducció, és reflexionar sobre la utilitat de tots aquells sabers que tenen un valor aliè a qualsevol finalitat utilitarista i que, en canvi, de manera desinteressada, reporten uns enormes beneficis al desenvolupament de l’esperit humà i, per extensió, a la societat. Amb paraules de Nuccio: “En l’univers de l’utilitarisme, en efecte, un martell val més que una simfonia, un ganivet més que una poesia, una clau anglesa més que un quadre: perquè és fàcil fer-se càrrec de l’eficàcia d’un estri mentre que resulta cada vegada més difícil entendre per què poden servir la música, la literatura o l’art”.

Diverses reflexions de les quals en voldria destacar dues. En primer lloc, ens alerta que vivim en una societat en què allò que no pot ser monetitzat no és útil, ja que preval allò que és capaç de generar diners, és a dir, només es perceben com a valuosos els sabers que generen una rendibilitat econòmica. I és en aquest sentit que hem caigut en una falsa creença: els coneixements inútils no contribueixen al progrés. Tenim fixada i establerta una concepció de progrés segons la qual el creixement productiu, industrial, del consum, és el que ens porta a una millor situació, les persones que afavoreixen aquest creixement són valorades, les que no “apartades”. Ordine ens explica que per exemple les investigacions científiques teòriques considerades més inútils, pel fet de ser alienes a tota intenció pràctica han afavorit de forma inesperada aplicacions, des de les telecomunicacions fins a l’electricitat que després han estat fonamentals per a la humanitat. En segon lloc, un altre perill que hem d’esquivar: la dictadura de les dades actualment s’imposa que tot es justifiqui amb dades i fets. Sota aquesta falsa prova d’objectivitat, hi podem trobar manca de reflexió i de crítica, ja que ens satisfan més les explicacions ràpides i comptabilitzades , però poden oblidar que hi ha realitats molt diverses i més que mai no tot és blan o negre.

Desgraciadament, vivim en una realitat que es regeix majoritàriament per la lògica maligna del benefici material immediat, aquesta lògica està articulada per criteris econòmics que ens porten a desequilibris socials cada cops majors en l’aspecte econòmic però també de la cultura, les humanitats, l’art i totes aquelles disciplines humanístiques. És per això que una lectura de La utilitat de l’inútil esdevé imprescindible i veus com la del professor Nuccio Ordine han de ser escoltades i, el més important, aplicades al món educatiu, cultural, científic, però també a l’econòmic. Ordine afirma que l’actual situació “s’ha donat vida a un monstre, sense pàtria i sense pietat, que acabarà negant també a les futures generacions qualsevol forma d’esperança”. Aquest any que comença us demano que siguem capaços de retornar a ser infants, i tal com fan ells en el seu descobriment del món, que es guien per la curiositat i no necessàriament per la “utilitat” de cada aprenentatge seguíem capaços de fer coses suposadament inútils, cal i es fa necessari recuperar l’infant que portem dins i atrevir-se a qüestionar què és allò après i assumit com a útil i inútil. Si només omplim el 2022 amb coses útils amb la finalitat de guanyar diners, podem caure en perill que siguem tan pobres que només tinguem diners (frase que sempre he sentit a dir la meua mare). Que tingueu unes bones festes i una bona entrada d’any i que sigui replet d’experiències i de coneixements mal dits inútils.