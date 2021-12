L’esquena també serà arlequinada

Misteri resolt: el primer equipament del CE Sabadell tindrà els quadres arlequinats, tal com demanava bona part de la massa social del CE Sabadell. De les tres opcions, la primera, la que de moment és la que més adeptes té entre els socis, és la que conserva els quadres més clàssics, a diferència de les altres dues, on s’intueixen uns quadres més innovadors.

En el segon equipament, es manté el disseny de la part frontal. És en aquesta samarreta on hi ha més disparitat d’opinions entre els 700 socis que ja han votat per escollir quin ha de ser el segon equipament.

Sobre la tercera samarreta, fonts del club apunten que serà una de les que ha utilitzat l’equip les darreres temporades, entre elles, la coneguda amb la Torre de l’Aigua.

Els socis del Centre d’Esports Sabadell tenen temps per votar fins al pròxim 5 de gener. Ara com ara, 700 dels 5.000 socis hi han dit la seva. El 6 de gener es coneixeran les opcions guanyadores.

Canvis a la rampa de sortida?

Al recent rumor, avançat per Cazurreando, sobre l’interès per Cristian Galas, qui seria una de les opcions per suplir la baixa de Morgado, a qui se li ha tramitat la baixa federativa, Moha Ezzarfani podria deixar de ser una de les prioritats a la rampa de sortida: si bé és cert que una oferta d’una lliga estrangera podria allunyar l’hàbil jugador arlequinat de la Nova Creu Alta, Ezzarfani encara té l’opció de reconduir la seva situació esportiva i fer un pas endavant i demostrar el perquè de la seva vàlua i ser aquell jugador que despuntava per la CE Dani Jarque. Dependrà d’ell.

La plantilla torna als entrenaments

La plantilla va tornar als entrenaments, amb la presència dels juvenils Hugo Garcia i Oriol Tenorio i Marc Vargas del filial, aquest dilluns passat a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat. L’equip de Pedro Munitis es va sotmetre a tests antígens abans de preparar el partit del pròxim 4 de gener a Palamós davant el Costa Brava. Els arlequinats entrenaran cada dia, fins demà dimecres a Sant Cugat, i des de divendres fins diumenge a Sant Oleguer.

Ahir, un cop finalitzat l’entrenament, el cantant de Mojinos Eskozíos, Miguel Ángel Rodríguez Jiménez, El Sevilla, va trobar-se amb la plantilla a la zona noble de la Nova Creu Alta.