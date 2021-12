Els protagonistes de l’any 2021 a Sabadell

Aviat acomiadarem un any marcat per la recuperació. No només en l’àmbit sanitari, també ho hem vist en l’evolució de l’economia, la societat, a les entitats, a la cultura i a l’esport. En tots aquests sectors, hi ha sabadellencs amb talent, empenta i amb sentit de ciutat, que han fet un salt de gegant aquest any. Avui homenatgem algunes de les personalitats que, a través del seu esforç i treball, han contribuït a situar Sabadell en el mapa local, nacional i global.

Salut

Montse Pàmias, Cap de Salut Mental Infantil i Juvenil del Taulí

La pandèmia del coronavirus ha fet augmentar un 195% les temptatives de suïcidi entre noies adolescents. També s’han disparat els trastorns de la conducta alimentària (TCA). Ho ha viscut en el dia a dia la lleidatana Montse Pàmias, que treballa al Parc Taulí des del 2007 i actualment és la cap de l’àrea de Salut Mental Infantil i Juvenil. La doctora en Psiquiatria assegura que “la llarga pandèmia de la Covid-19 ens ha fet a tots més vulnerables a patir un trastorn mental”. A part de les patologies ja esmentades, també han crescut els casos d’ansietat i depressió. “Les darreres onades seran de salut mental”, afirma.

Lluís Blanch, Director de Recerca i Innovació del Taulí

L’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) ha pogut complir aquest any un dels objectius que més perseguia en els últims anys: ser centre CERCA. I ho ha fet amb el treball de tots els investigadors i l’empenta -reconeguda per tothom- del doctor Lluís Blanch. Això ha suposat entrar a l’elit de la recerca catalana, un club d’elit que permet accedir a més recursos econòmics i possibilitats de participar en projectes d’investigació nacionals i internacionals. Tot, amb l’objectiu de reforçar la recerca aplicada al territori en la qual s’ha especialitzat l’institut.

Entitats

Josep Maria Manyosa, President de la Fundació 1859 Caixa Sabadell

La Fundació 1859 Caixa Sabadell va iniciar el passat mes de juny una nova etapa amb el nomenament de Josep Maria Manyosa com a nou president de l’entitat sabadellenca, agafant el relleu de Joan B. Casas, president des de la seva creació (2013). Manyosa (1957) és llicenciat en Ciències Empresarials, economista i auditor. Professionalment, ha estat vinculat al sector bancari i també ha ocupat càrrecs de responsabilitat al grup CASSA. Actualment, està jubilat, però continua sent un membre actiu del teixit social sabadellenc, sense anar més lluny, com a president de la Unió Excursionista de Sabadell (UES). Manyosa va formar part dels òrgans de govern de Caixa Sabadell en representació de la secció local de la Creu Roja. Més tard, va presidir la comissió de control de l’entitat del 2001 al 2010, fins que va passar a ser Unnim, on també va ser membre de la mateixa comissió fins que la fusió de les caixes catalanes es va extingir el 2013. El 2018 va entrar de nou al món Caixa Sabadell, aleshores ja com a representant de la UES en el patronat de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, que recull el llegat de la institució. Entre els reptes del sabadellenc, hi ha “la voluntat de garantir la continuïtat de la institució, assegurar els ingressos de la Fundació i tenir més rellevància en l’entorn”.

Josep Bombardó, Expresident del Gremi de Fabricants

El 2021 quedarà guardat a la memòria per la pèrdua d’una de les persones més rellevants de Sabadell: el passat 3 de març va morir l’empresari sabadellenc Josep Bombardó. Referent del tèxtil, Bombardó va ser president del Gremi de Fabricants (1990-1994), president de la Fundació per la Indústria 1559 (2012-2018) i expresident de la Fundació per l’ESDi (FUNDIT), que va impulsar la creació de l’Escola Superior de Disseny (ESDi) el 1992 i el Barcelona Moda Centre (BMC). Tanmateix, Bombardó va ser l’artífex de la creació de la Confederació de la Indústria Tèxtil Espanyola (2010).

Montserrat Font, Presidenta de la Creu Roja Sabadell

Presideix la Creu Roja de Sabadell des de fa dos anys, a les portes de la pandèmia. La institució s’ha convertit en el punt d’amortització de l’impacte social de la Covid i el punt de suport de milers de famílies. També durant el 2021. “Ens hem demostrat que som ràpids davant l’emergència, sabem actuar”, subratlla Montserrat Font. No només han sabut aguantar el tipus, també han mantingut en marxa els seus projectes habituals. “No ens podem deixar arrossegar per aquestes onades, tot i que prioritzem l’emergència social”, diu. S’emociona en parlar dels projectes d’infància de la Creu Roja i de les petites dosis de normalitat del 2021: “Ha estat un any dur”, diu.

Jordi Roca, President Gremi d’Hostaleria

En un any en què l’hostaleria ha estat pendent de les portades de diaris, Jordi Roca s’ha convertit en la cara visible dels professionals del sector a Sabadell. President del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell des de fa vint anys, s’ha convertit en el pont entre les autoritats polítiques i sanitàries i els hostalers de la ciutat. “Ha estat un any dur per al sector, una muntanya russa. Però hem viscut moments d’optimisme, sobretot a l’estiu”, explica Roca. S’ha alçat com a clar defensor del sector, però també ha estat la veu de la calma i la prudència entre els agremiats. Després d’un any que l’ha connectat encara més amb l’hostaleria de la ciutat, ho té clar: “L’hostaleria és una supervivent de primera. Resistirem”, reivindica Roca.

Esteve Gené, President del Gremi de Fabricants

Des del passat setembre és el nou president del Gremi de Fabricants, agafant el relleu de Rosvi Moix. Esteve Gené és un industrial del sector tèxtil, gerent general de l’empresa familiar sabadellenca Tèxtil Gené, dedicada al disseny i producció de tota mena de teixits, amb més de cinquanta anys d’història i amb una gran especialització en els uniformes col·legials. El sabadellenc lidera una junta directiva que dona continuïtat a la feina feta fins ara per les juntes anteriors, presidides per Rosvi Moix i Blai Costa. Entre els reptes de Gené en aquest nou mandat, hi ha el de “créixer ordenat i millorat”, així com tenir “un tèxtil i una ciutat per a les noves generacions”, segons va explicar al Diari de Sabadell amb motiu del seu nomenament, el passat 19 de setembre.

Educació

Joan Cuevas, Director general d’Innovació a Educació

Joan Cuevas va ser nomenat director general d’Innovació del Departament d’Educació el juny del 2021. Des d’aleshores, ha entomat els reptes globals per millorar el sistema educatiu des de tres eixos: la digitalització, la recerca i el desenvolupament professional dels docents. En mig any, Cuevas ha treballat perquè a finals del 2022 tots els centres educatius de Catalunya tinguin connectivitat d’alta qualitat assegurada i que tots els alumnes a partir de 5è de primària tinguin portàtils. Com a repte pedagògic, dos milers de professors rebran suport de mentors per actualitzar metodologies d’aprenentatge i rebran formació activa. També es connectarà millor l’educació i la recerca, per aplicar evidències d’impacte.

Tània Nadal, Ambaixadora de la Fundació Impulsa

Fundació Impulsa ha agafat embranzida aquest any a Sabadell de la mà de Tània Nadal com a ambaixadora del projecte.

Aquest curs, la iniciativa ha començat a becar joves, amb molt de talent i motivació, però que per la seva situació socioeconòmica tindrien dificultats per continuar estudiant. Els alumnes reben una beca per cursar cicles de formació professional i el suport de mentors. Al llarg de dos anys, professionals amb llarga trajectòria de la ciutat, amb perfils molt variats, els acompanyen perquè creixin personalment. Un dels objectius de la Fundació Impulsa és marcar un abans i un després perquè aquests joves tinguin les mateixes oportunitats que tothom. Després de posar en marxa la Fundació Impulsa aquest curs, amb una vintena de places, la iniciativa té l’objectiu de consolidar-se l’any vinent, amb més mentors i començant a fer estades a empreses.

Economista de formació, Nadal és vicepresidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Des d’aquesta posició nomenada per la Generalitat, aproxima la universitat a la societat, vetlla perquè els recursos que rep el centre s’administrin correctament i engeguen programes importants. A banda, Nadal també és presidenta de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB.

Francesca Fernández, Directora de l’escola Xalest

El 2022 farà 30 anys que l’escola Xalest és un eix fonamental de l’educació especial a Sabadell, sempre amb Francesca Fernández al capdavant com a directora. L’escola Xalest és única a la comarca. El seu pla docent incorpora tallers, com el de l’obrador i el d’arts gràfiques en el tèxtil, perquè els alumnes aprenguin oficis. L’equip directiu, amb la resta de professionals especialitzats que treballen al centre, ha consolidat un model educatiu que dona resposta a joves amb dificultats per seguir l’ensenyament ordinari. Ajuden aquest jovent a “recuperar la il·lusió per l’escola” i a integrar-se a la societat. Des del centre, preparen els alumnes perquè guanyin autonomia i s’adaptin a la societat.

Societat

Manuel Heredia, President de l’Associació del Poble Gitano

Altaveu incansable dels drets de la comunitat gitana de Sabadell i Catalunya des del 1983, Manuel Heredia ha estat un dels noms que han repetit televisions, emissores i diaris catalans especialment a finals d’any. Ha estat Creu de Sant Jordi 2021 per la seva lluita per la promoció i reconeixement del poble gitano. Heredia treballa en silenci i s’ha convertit en el referent de la comunitat. El seu telèfon mòbil treu fum: “Ja estic jubilat, però cada dia em truquen amb casos d’injustícies o conflictes que necessiten mediador”. I, aleshores, el Tío Manuel es converteix en la veu neutra que amansa els problemes. Té dos objectius: acabar amb l’estigmatització i promoure l’educació superior i universitària entre l’ètnia gitana. “Els gitanos som tan vàlids com la resta”, defensa.

Marc Mogas, Arquitecte

La feina de l’arquitecte sabadellenc Marc Mogas reflecteix els canvis que viu la societat. Amb la pandèmia, ha notat “l’èxode de la ciutat al camp o a la ciutat-jardí”, com es refereix a aquells que opten per un punt intermedi com Sabadell. Està especialitzat en cases prèmium i, una d’elles, a Matadepera, ha quedat finalista dels prestigiosos premis d’arquitectura LEAF Awards 2021, atorgats a Londres. Aquesta casa compta amb un dels requisits més demanats actualment: una sala polivalent “que no és de ningú i és de tots”, que permet tenir un espai de treball o lleure per a petits i grans. Mogas també treballa amb la fusta, “la gran revolució d’aquests últims anys”, perquè a part del component sostenible permet escurçar terminis.

Política

Marta Farrés, Alcaldessa de Sabadell i presidenta de l’Arc Metropolità

Marta Farrés és, des de l’estiu passat, presidenta de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, a banda d’alcaldessa de Sabadell. Farrés ha aconseguit un dels seus objectius polítics més enllà de la nostra ciutat: visibilitzar el municipalisme i fer un front comú entre els grans municipis de la segona corona metropolitana de Barcelona. L’ens ja s’ha constituït i s’ha reunit en diverses ocasions aquest 2021 i ja s’ha definit un full de ruta en relació a polítiques d’habitatge, medi ambient, infraestructures i sostenibilitat. “No pot ser que només opini l’Ajuntament de Barcelona. Hi ha un centralisme excessiu a Catalunya”, assegurava l’alcaldessa en una entrevista recent amb el Diari.

A banda, Farrés també s’ha situat dins les files del PSC amb un lloc a l’executiva de Salvador Illa. Des de fa una setmana, és secretària d’Igualtat i Acció Social dels socialistes catalans. La notorietat de l’alcaldessa també ha arribat a Madrid, on s’ha reunit amb diversos secretaris i ministres del Govern de l’Estat.

El 2022 es planteja com un any per engegar grans obres de mandat (en clau de ciutat), però també per fer pressió sobre qüestions pendents, tant pel que fa als governs de l’Estat com de la Generalitat. Entre els objectius, hi ha desencallar la residència de gent gran, la Ronda Nord i els nous jutjats, entre d’altres.

Lourdes Ciuró, Consellera de Justícia

No hi havia hagut cap conseller sabadellenc des dels anys 1990. Lourdes Ciuró s’ha posat al capdavant del Departament de Justícia en el nou govern de Pere Aragonès. L’exlíder de Junts per Sabadell ja ha iniciat canvis importants amb pocs mesos al Govern català: en matèria de memòria històrica, ha impulsat el record i el reconeixement de la víctimes de la Guerra Civil Espanyola, i en l’àmbit penitenciari, ha endagat una nova estratègia per a la reincerció dels reclusos. Recentment, Ciuró promogut un canvi de normativa per protegir els infants víctimes de la violència vicària. “Ser consellera és una de les experiències que més m’honoren, com el fet d’haver estat regidora. Treballaré al màxim a favor del país i de la ciutadania”.

Gabriel Fernàndez, Candidat d’ERC a les eleccions del 2023

Gabriel Fernàndez s’ha convertit en el sucessor de Juli Fernàndez al capdavant d’ERC Sabadell. Té experiència prèvia com a regidor d’Acció Social i s’ha consolidat com un dels polítics amb més rellevància a escala municipal. Després d’un procés de primàries, ha estat escollit com l’alcaldable dels republicans a les eleccions del 2023. En l’any i mig que queda abans dels comicis, el republicà assegura que treballarà per teixir acords preelectorals entre els independentistes i les formacions d’esquerra. Tot plegat amb un clar objectiu: trencar el sostre electoral d’ERC a la ciutat i guanyar a l’alcaldessa, Marta Farrés, i al PSC.

Diners

Oriol Bausà, Fundador i CEO de B2Brouter

Oriol Bausà, fundador i CEO de B2Brouter, ha viscut un any “molt bo”, com reconeix ell mateix. L’empresari sabadellenc ha vist com, per exemple, la seva empresa, creada l’any 2010, ha estat distingida entre les deu millors companyies de facturació electrònica d’Europa, segons la coneguda revista Cio Application Europe. A més, Bausà ha guanyat el premi a l’Emprenedor de l’Any que atorga la Xarxa Onion, per la trajectòria i ressò internacional de B2Brouter. “Aquests premis són fruit de l’esforç i de la bona feina ben fet. L’any 2021 hem fet un salt important i la nostra plataforma de facturació electrònica ja compta amb més de 120.000 usuaris, siguin particulars, pimes o multinacionals, i presta servei a més de 100 països”, explica Bausà. No obstant això, l’empresari no es vol quedar aquí i vol que B2Brouter sigui l’eina de facturació electrònica de referència a tot arreu. Això sí, per arribar aquí, la fórmula seguirà sent la mateixa que fins ara: a poc a poc i bona lletra. “Creiem que la facturació electrònica encara no ha arribat al seu sostre i ho hem d’aprofitar. B2Brouter pot arribar a oferir el seu servei a un gran volum d’empreses”, conclou Oriol Bausà. De fet, la companyia sabadellenca té un pla estratègic ambiciós amb vista al 2025.

Alícia Bosch, Presidenta del Centre Metal·lúrgic

Alícia Bosch ha sigut reelegida aquest any com a presidenta del Centre Metal·lúrgic. Els socis l’han escollida perquè continuï al capdavant de l’entitat quatre anys més. Gràcies a aquest fet, Bosch s’ha convertit en la mà dreta imprescindible per a les empreses del sector metal·lúrgic. “Aquest any hem estat al seu costat i els hem ofert suport. L’activitat ha crescut, però encara s’han notat els efectes de la pandèmia”, explica Bosch. De fet, les companyies de Sabadell no han sigut alienes a la manca de proveïment de matèries primeres i als problemes logístics internacionals. Tot i això, Alícia Bosch creu que la situació millorarà el 2022: “Els experts diuen que tot començarà a estabilitzar-se l’any vinent”, augura.

Joshua Molina, Cofundador i CEO d’Oasis Hunters

El 2021 ha sigut l’any d’enlairament d’Oasis Hunters, una start-up sabadellenca que ofereix escapades rurals secretes per tot el territori espanyol. Joshua Molina, el seu jove cofundador i CEO, ha treballat incansablement des de la creació de l’empresa l’any 2020 i ara comença a recollir-ne els fruits. “Aquest any, Oasis Hunters s’ha consolidat en el sector turístic. A més, hem tingut diversos reconeixements, que ens donen un impuls motivacional enorme. Personalment, estic molt feliç i no canviaria la meva situació actual per res”, explica Molina.

Cultura

Ricard Efa, Dibuixant i escriptor

El dibuixant Ricard Efa (ha sorprés enguany amb el seu debut literari: Les màquines del caos (dins del catàleg de Mai Més Llibres). A més a més, va ser un dels autors convidats a participar del 42, 1er Festival de Gènres Fantàstic de Barcelona. Va tenir lloc a la Fabra i Coats, que ha esdevingut avui en dia en escenari de tota trobada alternativa al cànon (Fira Literal, Fira d’ESS…). Així doncs, Efa participa de forma activa d’aquesta nova fornada que impulsa la ciència ficció escrita en llengua catalana.

Però el 2021 efià no només destaca per l’escriptura. En la seva vessant vinyetera, Efa acaba de publicar Degas. La danza de la soledad (Norma Editorial), segona entrega d’una línia començada amb un altre pintor impressionista: Monet.

També cueja encara la publicació de Django, mano de fuego. Tant és així que fa poques setmanes que Efa va vatjar a París per fer presentar el llibre i signar exemplars a diferents llibreries de la capital francesa. A més a més, al juny Efa va ser un dels signants del comunicat de rebuig a la concessió del Gran Premi del 39è Saló Internacional del Còmic a l’editor i divulgador del gènere Antonio Martin (tot consderant elsense sentit de prmiar qui no és autor de còmics). Efa va ser una de les veus que es va expressar amb més contundència.

Josep Fort, Fundació Mare de Déu de La Salut

Aquest 2021 ha estat l’any més important pel Santuari de la Mare de Déu de La Salut en molts de temps. I és que van escometre les obres de restauració de les pintures d’Antoni Vila Arrufat. El president de la Fundació Mare de Déu de La Salut, Josep Fort, ha estat un dels impulsors d’aquesta remodelació. També la membre de la junta Mercè Mena, així com el conjunt de la comunitat eclesiàstica que representa. I és que la restauració -estrenada en societat a principis de maig- és probablement la notícia cultural més important de Sabadell al llarg de l’any. La repercussió a les pàgines del Diari n’és un bon exemple.

Josep Alavedra, Historiador

Alavedra és un dels impulsors de l’entitat Immaterial Vallès i de l’Inventari del patrimoni cultural i immaterial del Vallès (IPCIV), que esdevé una eina imprescindible per documentar la memòria i idiosincràsia pròpia del Vallès. Un dels exemples és la mongeta del ganxet, a la qual li han dedicat recentment el documental Flor i Tavella. Amb direcció d’Alavedra i realització de Rafel Uyà, es tracta d’una peça audiovisual que mantindrà per a la posterioritat el coneixement sobre aquest cultiu. També és habitual trobar les reflexions d’Alavedra als reportatges de Diari de Sabadell que analitzen els canvis sociològcs i el món d’ahir.

Esports

Antonio Hidalgo, Extècnic del CE Sabadell

El Sabadell d’Antonio Hidalgo. Aquesta identificació amb un estil, una manera d’interpretar el futbol, és segurament el millor elogi que es pot emportar el tècnic de Canovelles, arrelat a la ciutat primer com a jugador i els últims anys com a entrenador. Aquest 2021 ha estat complicat pel descens i la fi del seu cicle a la banqueta arlequinada el passat mes de novembre. “No és el final que hauria volgut, però em sento satisfet d’haver lluitat fins a l’últim segon. Sempre ha estat així, des del primer partit a Badalona fins a l’últim a Madrid”, explica. Li queda l’espineta, això sí, de “no poder arribar al centenar de partits com a tècnic del Sabadell. M’he quedat molt a prop”.

Per resumir aquest any, convertit en una muntanya russa de sensacions i emocions, a Hidalgo li ve al cap “una foto amb Pedro Capó sobre la mateixa gespa d’Anduva després de perdre la categoria. Podria ser el resum de la meva etapa al Sabadell amb algú que m’estimo moltíssim i representa, d’alguna manera, el conjunt de jugadors que han estat amb mi aquests tres últims anys”.

Ara li toca descansar i estar amb la família “que també ho ha passat molt malament”, però Hidalgo espera tornar aviat a les banquetes i no tanca la porta a un retorn a la Nova Creu Alta. “Això mai, el Sabadell sempre serà molt especial per a mi, està al meu cor”.

Óscar Salguero, Nedador, plata als Jocs de Tòquio

La primera medalla olímpica, d’or, a Rio va ser molt especial, però el nedador sabadellenc li dona un enorme valor a la plata d’aquest 2021 – en realitat els Jocs del 2020 – aconseguida a Tòquio “perquè va ser en unes circumstàncies molt complicades. A més no vaig poder tenir el suport de la meva família i la parella”. De fet, tots ho van celebrar a milers de quilòmetres juntament amb el D.S. “Espero que puguin ser presents al Campionat del Món de juny” és el seu desig. L’Óscar, que està a punt d’iniciar una nova etapa personal amb la seva parella Andrea, se sent feliç de la vida i creu que “d’aquí a uns anys valorarem molt més el que he fet”.

Josep Molins, President de la Joventut Atlètica Sabadell

No és gens fàcil arribar al centenari i la Joventut Atlètica Sabadell ho ha aconseguit. Ho fa amb el mític Josep Molins a la presidència, un home que representa tots els valors de l’entitat. Encara ara acompanya a joves atletes a casa després dels entrenaments amb la seva furgoneta. Entrenar és el que més li agrada. Gaudeix. I també se sent molt orgullós del museu que s’inaugurarà el mes de gener format pel material que el Josep ha anat recopilant des dels seus inicis com a atleta. Ho tenia tot guardat a la seva antiga botiga de la Rambla i ara es pot veure una petita mostra a la Pista Coberta. Serà un dels punts importants dels actes del Centenari que se celebraran durant l’any 2022.

Fotografies: Lluís Franco i Victòria Rovira. Redacció: Alebrt Acín, Aleix Pujadas, Ander Zurimendi, Marta Ordóñez, Manel Camps, Pere Figueras, Marc Parayre i Guillem Plans.