Acomiadem el 2021 i donem la benvinguda l’any 2022. En la present edició ens hem centrat a repassar els fets més destacables de l’any que tanca, però volem dedicar aquestes línies per expressar els nostres desitjos de cara al nou any. En primer terme, esperem que aquest any que comença sigui el darrer de crisi sanitària.

Si no erradiquem el virus, confiem en arribar a conviure amb la Covid sense mals majors sobre la salut de les persones i sobre la vida social i l’economia. En aquest sentit, volem que el 2022 sigui també un any per consolidar l’arribada de noves inversions privades a la ciutat i de creació d’ocupació. Tanquem l’any amb les xifres més baixes d’atur des de 2008. També esperem que sigui un any marcat per l’estabilitat institucional, tant a les administracions públiques, com en les entitats i entre el teixit associatiu.

És cert que vivim uns temps marcats per la incertesa, però també se’ns obren noves oportunitats. Podem viure la sortida de la crisi amb neguit, o podem extreure’n lliçons, aprendre’n i aprofitar per endegar els canvis necessaris per als temps que vivim. Amb aquest esperit, en positiu i al servei de la ciutat, l’equip del Diari actuarà de nou amb vocació i professionalitat. Estarem a peu de carrer per retransmetre-us la ciutat. En l’edició impresa, a la web, a les xarxes socials i a través de missatgeria instantània. A tot arreu, i al vostre abast.