[Aleix Pujadas / Albert Acín]

Els pares d’una nena de 19 mesos denuncien el que consideren que és un fet “molt greu”. El pare, David Bringué, explica que la família va anar el passat dilluns a entregar la carta a l’Ambaixador Reial a la Casa Duran i la seva filla “es va entrebancar, va caure, i va passar pel mig de les baranes”.

La criatura es va trencar el fèmur després de caure en un dels forats de les restes arqueològiques, a una alçada d’un metre i mig, segons asseguren els pares, que la van traslladar immediatament a l’hospital Taulí. Bringué assegura que la pròpia contusió en un bebè d’aquesta edat, un any i mig, “podria haver estat mortal”.

Tanmateix, els familiars de la nena lamenten que “ningú de l’organització ens va mostrar cap tipus d’ajuda, tot va seguir amb normalitat”, menys ells, que van “sortir corrents cap a l’hospital”. David Bringué espera que aquesta denúncia pública serveixi perquè això “no torni a passar i evitar que pugui acabar molt pitjor”.

L’Ajuntament reforça la seguretat

Tècnics de l’Ajuntament han constatat que existeix un espai per on pot accedir un nen petit. Segons apunten fonts municipals, s’ha comprovat que la barana “complia amb la normativa existent” en el moment en què es va rehabilitar la Casa Duran, l’any 2006. “A dia d’avui també es troba dins del marc legal”.

Així i tot, s’ha decidit reforçar els elements de seguretat de la barana amb una malla per no haver d’aturar l’activitat aquest dies, fins que es puguin fer les obres ja previstes per remodelar l’edifici històric, programades per a la primavera. “En 15 anys no ha tingut lloc cap incident”, remarquen les mateixes fonts.

L’Ambaixador, fins el dia 4

L’Ambaixador Reial dels Reis d’Orient rebrà les cartes dels infants sabadellencs a la Casa Duran fins dimarts 4 de gener en horari de matí i tarda. Per anar-hi cal reservar cita prèvia al web https://citambaixadoreial.sabadellcentre.com.