El Banc Sabadell celebra 140 anys d’obertura al món

31 de desembre de 1881. A la casa del notari Antoni Capdevila i Gomà es tanca l’escriptura de constitució del Banc de Sabadell. Finalment, 127 socis fundadors se sumen a la creació del primer banc de la ciutat, una institució que vol fer un pas més enllà de la Caixa d’Estalvis de Sabadell i servir per finançar la indústria tèxtil local, en plena expansió i necessitada d’importar carbó de França i Astúries així com llana de l’Argentina i Austràlia.

Aquest divendres se celebrarà el 140è aniversari del Banc Sabadell, que en aquest període s’ha convertit en el quart grup bancari espanyol amb 11 milions de clients, 21.000 empleats, 245.000 accionistes i 1.920 oficines en una vintena de països i quatre continents, segons dades de la mateixa empresa. “És una gran ocasió per recordar d’on venim, però sobretot per mirar cap al futur amb optimisme i fer evident la implicació que el banc manté amb Sabadell”, en destaca el director de Comunicació, Gabriel Martínez.

Inicialment, l’entitat es va establir de forma provisional al carrer de Sant Domènec, 8, actual Doctor Puig. Allà hi havia la casa d’un dels primers directius del banc, el banquer Pere Llonch i Font. Aquesta seu només va durar un any perquè durant els primers 73 anys de vida Banc Sabadell es va situar en règim de lloguer a la planta baixa de l’edifici del Gremi de Fabricants, al carrer de Sant Quirze, ja que la majoria de fundadors eren industrials tèxtils. Però també hi havia comerciants i propietaris agrícoles, així com dos paletes, dos tintorers, tres forners, dos mestres d’obres, un manyà, un tractant de carns, un notari i un advocat.

Noms coneguts

Entre els 127 socis fundadors hi ha noms coneguts a la ciutat, persones que donen nom a places i carrers. Alguns són Joan Baptista Corominas i Pla, que va presidir el primer consell d’administració del banc; Joan Sallarès i Pla i Joan Llonch i Sanmiquel, que van ser els primers directors executius; i els industrials Joan Gorina i Borrell, Enric Turull i Comadran o Pau Gambús i Romeu per posar alguns exemples dels que van ser els membres de la primera junta de govern de la institució.

1954-2017, de Sant Roc a Alacant

La seu social del banc a la plaça de Sant Roc de Sabadell data del 1954. La 900, com es coneix, va ser la seu social de l’entitat fins que el 5 d’octubre de 2017, en plena tensió social i política pel procés independentista català, el consell d’administració del banc va acordar traslladar la seu social a Alacant per “donar confiança i protegir els interessos dels clients, accionistes i empleats”, asseguren fonts del banc. La decisió també es va prendre per assegurar no quedar fora de la supervisió del Banc Central Europeu i de la regulació de l’Autoritat Bancària Europea.

Suport a la ciutat

El nom de Banc Sabadell i la seva Fundació han estat estretament vinculats a la història política, social i cultural de la ciutat. Va impulsar iniciatives com la prime-ra indústria de gas i electricitat de la ciutat, el 1899, la companyia d’aigües el 1949 i les mutualitats d’assegurances a partir dels anys 50. També ha avalat l’Ajuntament en diverses ocasions i fonts de la institució subratllen el suport a iniciatives culturals i esportives com Belles Arts, el Club Natació i el Centre d’Esports Sabadell, entre altres.

El pati d’operacions de l’històrica seu de la plaça de Sant Roc acull encara aquests darrers dies d’any l’exposició sobre els 140 anys de l’entitat. La mostra compta amb documents i objectes originals de l’entitat i es pot visitar en horari d’oficina.