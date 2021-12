Llorenç Esteve i Laura Gómez triomfen a la Cap d’Any Race

Més de 1.400 persones han tornat a sortir als carrers per recórrer els cinc quilòmetres de la Cap d’Any Race. Una cursa que enguany celebrava la desena edició i que ha tingut a Llorenç Esteve i Laura Gómez com a grans protagonistes en ser els atletes més ràpids en categoria masculina i femenina, respectivament.

Esteve ha estat el gran dominador de la Cap d’Any Race des de la línia de sortida de la plaça de La Creu Alta, on aleshores encara podien seguir-lo un grup reduït de quatre atletes. Amb el pas dels metres, i ja arribats a La Rambla, Xavi Planas i Llorenç Esteve han mantingut un frec a frec fins al darrer quilòmetre, quan el cap de cursa ja encarava el carrer de Gràcia en direcció la plaça d’Enric Granados, l’atleta de la Reial Societat (15:05) no ha donat cap opció a Planas. En tercera posició ha quedat David Lombrana, de la Joventut Atlètica de Sabadell (15:59). Dos minuts i escaig després arribaria Laura Gómez (17:23), seguida de ben a prop per Marta Romance (JAS), amb qui ha mantingut una dura lluita durant gairebé tota la cursa (17:33). Al podi les ha acompanyat Laura Pérez (19:13).

“El cap m’ha començat a fer dubtar”

Amb aquest triomf, Llorenç Esteve entra a formar part del palmarès de la Cap d’Any Race després de pispar-li la victòria al seu alumne: “En entrenar el Xavi sabia per on jugar. No m’ha sorprès, però m’ha aguantat tanta estona que el cap m’ha començat a fer dubtar”, ha reconegut. En la mateixa línia ha destacat la celebració d’una Cap d’Any Race que “és molt important per la ciutat perquè engloba tota la societat i és una bona manera de passar-ho bé fent salut”.