La primera nit de l’any s’ha saldat sense incidències destacades. Segons fonts directes de la policia, la majoria d’actuacions que hi han realitzat les brigades municipals han sigut per molèsties de soroll. La majoria d’elles per l’alerta domiciliària que han llançat veïns en zones residencials. D’un total de 56 actuacions, 42 han sigut per aquest motiu.

A hores d’ara, no s’ha comptabilitzat cap denúncia efectuada per part de la policia a conseqüència de la vulneració del toc de queda. Tampoc cap denúncia a les carreteres per alcoholèmia o consum d’estupefaents.

Seguirem informant de les últimes novetats que ha deixat aquesta primera nit de l’any. Segueix-nos a les xarxes per trobar l’última notícia.