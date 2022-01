Insuficient punt del Sabadell a Palamós (1-1)

Punt insuficient. El Sabadell ha començat el 2022 amb els mateixos problemes ofensius que l’any passat. Això li ha impedit guanyar al Municipal de Palamós després de dominar de manera clara i malbaratar ocasions claríssimes, sobretot en el tram final davant una UE Costa Brava molt inferior.

Les baixes, per diferents motius, afectaven a totes les línies, però Pedro Munitis ha mantingut el dibuix del 4-2-3-1. Guillem Molina ha substituït el lesionat César Morgado a l’eix de la defensa mentre el jove Sergi Altimira ha ocupat el lloc del sancionat Aguza, fent tàndem amb Iago Indias. El trident per davant l’han format aquesta vegada Alfred Planas, Aarón Rey i Xavi Boniquet i Néstor s’ha convertit en la principal referència ofensiva. Malgrat l’absència del màxim golejador, Jacobo, també per sanció, el tècnic càntabre ha tornat a sortir sense un 9 específic – Toni Gabarre era baixa per Covid i Kaxe s’ha assegut a la banqueta -.

Després d’uns primers compassos de domini local, amb dues bones intervencions d’Emilio Bernad, sobretot en un cop de cap d’Álex López, el Sabadell ha agafat les regnes de la possessió, però li ha costat molt generar ocasions. És el gran problema d’aquesta temporada. La sensació era de superioritat arlequinada amb la pilota, però el conjunt gironí, amb un joc directe, ha mostrat molta més intenció i perill en una de les seves arribades, Cala, que ja havia avisat, ha sorprès amb un potent xut creuat a la xarxa. Abans, el Sabadell havia demanat penal en una caiguda d’Aarón Rey a l’àrea.

L’1-0 significava l’escenari ideal pel Costa Brava, que havia resolt per aquest mateix resultat els seus dos anteriors partits. L’arrencada de la segona meitat ha deixat clar el guió: un equip local replegat i domini aclaparador del Sabadell. Néstor ha tingut l’empat als seus peus estavellant la pilota al cos de Marcos, però la insistència del castellonenc ha trobat premi en el minut 65 en una canonada des de fora de l’àrea. El Sabadell, amb un gran Sergi Altimira, se sentia superior. No ha guanyat per les seves limitacions en atac. Kaxe, que ha substituït a Néstor, ha tingut el gol en dues ocasions claríssimes: una ha sortit fora fregant el pal i la segona per sobre el travesser gairebé al límit del minut 90. El davanter basc continua negat. Un punt insuficient i ara caldrà trencar la dinàmica negativa a la Nova Creu Alta davant el Linares.

Fitxa Tècnica

UE Costa Brava: Marcos; Pere Martínez (Manchón, m.20), Perone, Monreal, Varela, Forlín, Cala, Galindo, Boris (Nuha, m. 59), Antonio Romero, Alex López.

Sabadell: Emilio Bernad; Óscar Rubio, Aleix Coch, Guillem Molina, Diego Caballo, Iago Indias, Alfred Planas (Dani Sánchez, m. 64), Sergi Altimira, Néstor (Kaxe, m. 77), Xavi Boniquet i Aarón Rey.

Àrbitre: Antonio Monter Solans (Comitè aragonès). Grogues: Gallindo, Forlín, Moussa; Sergio Altimira, Muguruza.

Gols: 1-0, m. 40: Cala; 1-1, m. 65: Néstor.

Incidències: Uns 400 espectadores al Municipal de Palamós, amb notable presència de seguidors arlequinats.