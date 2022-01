El futbol sala de Segona B torna aquest cap de setmana a la competició després de l’aturada nadalenca i un dels representants sabadellencs, l’Amics Pou Escorial Merinals-Insercad ho farà pels pèls. Està gairebé sentenciat com a cuer del grup, amb només un punt i a 11 dels llocs de permanència i immers en una gravíssima crisi institucional després de l’acomiadament del director esportiu Cintu Aranda per discrepàncies amb el president Teodoro Robles.

L’efecte dominó d’aquesta decisió va ser fatídic perquè la gran majoria de jugadors del primer equip també van decidir marxar de l’equip. Es van quedar només tres efectius i el club va haver de recórrer al juvenil per completar les convocatòries i poder afrontar els partits amb cinc o sis jugadors. Les últimes jornades van acabar amb derrotes escandaloses.

La situació era insostenible i la possibilitat de retirada de la competició ha estat molt present. De fet, el mateix Teodoro Robles admet que “així no podíem continuar, era impossible”. La solució ha arribat gairebé in-extremis, amb un acord amb el Sant Quirze FS. “Es tracta d’una fusió puntual per aquesta temporada. Ells ens cediran jugadors per poder acabar la lliga i la pròxima temporada nosaltres els cedirem la nostra plaça, sigui a Segona B, que serà complicat, o Tercera Nacional”. El Sant Quirze és ara mateix el líder destacadíssim del grup 2 de Segona Catalana. Ha sumat els 27 punts disputats i té jugadors que han militat a categoria nacional.

Teodoro Robles considera que “vindran amb molta motivació per competir a Segona B i estic segur que podrem fer una segona volta digna. És un acord interessant per a les dues parts i ens permetrà evitar la trista imatge de les últimes jornades. Vull agrair, però, la implicació dels nostres joves jugadors en aquestes últimes jornades. Gràcies a ells hem pogut evitar la retirada de la competició”.

De cara al futur, el president ho té molt clar: “nosaltres tornarem als orígens, sigui a Segona o Tercera Catalana. Jugarem com a Amics del Pou i ens traurem de sobre l’Escorial que s’identifica amb un equip polèmic. Això s’ha de tallar”. Insisteix que el seu gran error ha estat “no fer fora abans al Cintu. Reconec que havia fet coses bones, però no em podia imaginar que podria ser tan mala persona. Ha estat burxant perquè marxessin els jugadors i els ha ofert a altres clubs. No vull furgar en la ferida, ara hem de mirar endavant i penso que aquest acord amb el Sant Quirze ens permetrà recuperar la dignitat com a club i sobre la pista. Estem molt contents amb la implicació del club vallesà per a ajudar-nos”. A Segorbe, el pròxim dissabte, ja es podrà veure aquesta nova imatge de l’Amics Pou Merinals-Insercad, que mantindrà el seu nom fins a final de temporada.