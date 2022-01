GRÀFIC: Sabadell, la cinquena ciutat catalana més poblada el 2021

111.171 dones, 105.166 homes. En total, 216.337 habitants el 2021 mantenen Sabadell com la cinquena ciutat més poblada de Catalunya. La ciutat ha aconseguit mantenir el nombre d’habitants respecte a l’any anterior, amb un tímid retrocés del 0,08%, malgrat l’impacte de la Covid-19 en la mortalitat –s’han produit 630 defuncions per coronavirus des de l’inici de la pandèmia i 2.254 morts en total– i la caiguda dels naixements a la ciutat (1.709). La nostra ciutat és el setè municipi català en nombre de naixements i de morts.

Els registres del 2021, però, són més alts que l’any pre-pandèmia (213.644 habitants), amb un increment del 1,26% respecte al 2019. De fet, sabadell ha viscut un creixement sostingut al llarg dels anys. Els moviments migratoris han compensat la caiguda del creixement natural, un fenomen que s’ha reproduit a les principals ciutats catalanes, assegura Pau Miret, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la UAB. L’expert sosté que “Sabadell és una ciutat atractiva” pels seus serveis, la proximitat a la capital catalana i les connexions viàries i ferroviàries.

Aquesta realitat es veu reflectida en les dades: segons el padró municipal del 2020, els barris amb més població són el Centre (28.896), la Creu Alta (18.603) i la Creu de Barberà (18.381). Unes zones ben equipades amb serveis, comerç i transport. En termes absoluts, el districte 5 –Gràcia, Can Feu, Merinals, Can Gambús i la Serra d’en Camaró– és el que ha experimentat més creixement natural i nous empadronats per canvis de residència en un any.

No només atrapa habitants any rere any, també els manté. La població estacional –la diferència entre residents i els habitants que entren i surten per turisme, estudis o feina– és de 209.082 habitants, el 96,6% de la població resident. Entre els anys 2019 i 2020 la població estacional ha augmentat en 7.438 persones.

Barcelona, número u

Barcelona es manté en la primera posició del rànquing (1.636.732 habitants) mentre que l’Hospitalet de Llobregat ocupa, un any més, la segona posició (264.657 habitants). El tercer municipi més gran de Catalunya pel que fa a població és Terrassa (223.011), amb cinc habitants més que Badalona (223.006).

Sabadell va acollir més veïns dels que va perdre l’any Covid. La nostra ciutat ha estat un pol d’atracció per als barcelonins el 2020: representen el 14,6% dels nouvinguts. També Terrassa és el municipi originari del 5,5% dels residents actuals de Sabadell, seguit de Barberà del Vallès (4,9%). Són també els destins preferits dels sabadellencs que marxen del municipi: Barcelona (10,4% de les sortides), Terrassa (7,3%) i Castellar del Vallès (6,2%) són els municipis veïns escollits a l’hora de fer la mudança.