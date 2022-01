Menys mortalitat per Covid: una defunció per cada 800 contagis a Sabadell

La Covid és ara menys mortal. Mentre que els contagis continuen multiplicant-se de forma exponencial, la gravetat dels pacients que s’infecten ha caigut en picat. Sabadell ha registrat aquest mes de desembre 8.806 casos positius i dotze morts per coronavirus, segons les dades del departament de Salut.

La nova variant de la Covid –frenada també per la vacunació– ha tingut una mortalitat del 0,13% a Sabadell al desembre. L’escenari és ben diferent si el comparem amb el desembre del 2020. Amb 1.672 casos i 26 defuncions, la mortalitat del virus era del 1,55% –1,42 punts percentuals per sobre d’aquest últim mes–. És a dir: aquest desembre per cada 800 contagis ha mort una persona. L’any passat en morien 12.

En xifres absolutes, les defuncions per coronavirus a Sabadell l’últim mes de l’any representen menys de la meitat que les del desembre anterior, malgrat que els contagis s’han multiplicat per cinc.

Tercera ciutat amb més morts

Des de l’esclat de la pandèmia, a Sabadell s’han comptabilitzat 630 morts per Covid i 37.278 casos. La mortalitat mitjana, fins ara, ha estat de l’1% dels positius. Es tracta de la tercera ciutat catalana amb més morts, per darrere de Barcelona i l’Hospitalet del Llobregat. Terrassa –588 defuncions i 38.269 contagis– i Badalona –518 morts i 43.146 casos– completarien el rànquing. Malgrat que es tracta de municipis amb major població on s’han comptabilitzat més contagis, la mortalitat ha estat menor.

Manel Cervantes, cap de Malalties Infeccioses del Parc Taulí assenyala la importància de la vacunació: “Entre el 60% i el 80% dels pacients que estan a l’UCI o semicrítics no ha rebut cap dosi”.