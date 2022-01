Acaba de bufar 50 espelmes, però la pandèmia ha endarrerit els actes de celebració a aquest 2022. Per conèixer una mica millor la idiosincràsia del Panathlon Club Sabadell, mantenim una xerrada amb Martí Sala, que va ocupar la presidència durant 21 anys i ara ostenta el càrrec de president d’Honor, i l’actual cap visible, Josep Masip.

“Es va crear per debatre sobre l’esport en general sota el paraigua olímpic. Podríem dir que el Panathlon és una agrupació d’esportistes”, resumeix Martí Sala.

El restaurant La Vinya va ser el primer escenari de les trobades amb un grup reduït, unes 15 persones, molt arrelades al món de l’esport. Josep Burrull, Francesc Vié, Joan Casablancas, Joan Marcet, Badós, Pere Romeu o Joan Rof van ser claus en aquests inicis de l’entitat. La llista d’esportistes o directius que han explicat les seves experiències al Panathlon seria interminable. Podem recordar els mítics Mariano Cañardo, Mercè Varela, Paquito Fernández Ochoa, Javier Moracho o l’exalcalde Antoni Farrés com uns exemples significatius.

En els primers 25 anys, es van celebrar un total de 58 reunions i en l’etapa de Martí Sala, en 21 anys, en sumen 147, una prova evident de la progressió de l’entitat. “Jo vaig intentar donar un toc més popular, que fos més conegut. El Panathlon sempre ha semblat una entitat una mica tancada i la idea era obrir-ho a la ciutat, amb més socis i convidats d’alt nivell. Recordo l’Ona Carbonell, Gemma Mengual, Garcia Bragado, Pichi Alonso, Enric Masip, Víctor Tomás, les noies del waterpolo, Wildeboer i diferents secretaris de l’esport com Vilaseca o Fidel Sust i fins i tot el secretari general de l’Esport estatal, Gómez Navarro. Fins ara han estat representades un total de 27 especialitats diferents”, explica.

Ell va ser l’impulsor del Premi a l’Esportivitat que considera “la iniciativa de la qual em sento més orgullós”. Això va començar l’any 2005 conjuntament amb l’Ajuntament. També destaca les visites organitzades al Circuit de Catalunya, el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, el Museu del FC Barcelona, l’RCDE Stadium de l’Espanyol o la seu olímpica de Lausana amb trobada inclosa amb Juan Antoni Samaranch al seu despatx. Però encara més especial va ser l’exposició de l’any 2009 al Casal Pere Quart sobre el 50 Aniversari de la final d’handbol entre OAR Gràcia i Arrahona juntament amb el recordat Joan Barberàn.

Consolidació

Fa tres anys va arribar el relleu a la presidència després de dues dècades. El Martí Sala havia reclutat el Josep Masip per fer de jurat del Premi Esportivitat quan encara no era soci de l’entitat i ara n’és el president. Un home amb trajectòria esportiva, sobretot al món del bàsquet, i molt conegut a la ciutat per la seva llarga vinculació amb la Creu Roja. “M’ho va proposar i com que jo tinc el defecte de no saber dir que no, aquí estic. Molt content i amb moltes ganes de fer coses. De fet, hem apostat per la continuïtat de la junta directiva amb algun petit canvi obligat. Per desgràcia ens va deixar el secretari durant moltíssims anys, el Rafel Sánchez, i va entrar el Jordi Albuixech. Ara som 7 persones a la junta directiva”, subratlla.

Li ha tocat afrontar la celebració del 50 Aniversari i com ja van explicar recentment, el principal objectiu serà “obrir-nos més a la ciutat. Ja vam presentar el nou logotip de l’entitat, obra de l’artista Jordi Roca, i tenim preparats una sèrie d’actes que, pensem, poden ser molt interessants”. Un dels quals serà una xerrada-col·loqui amb diferents personatges de l’esport per analitzar l’evolució de l’esport a la ciutat, des dels inicis del Panathlon, a la dècada dels 70, fins ara. “Sabadell es va convertir en el centre de l’esport d’elit en diferents especialitats i, en canvi, els últims anys hem patit una davallada amb la renúncia d’equips a l’ascens esportiu pel tema econòmic que ara ho sembla condicionar tot”, reflexiona.

També té la il·lusió, amb permís de la Covid, de rellançar el Premi Panathlon anual que s’ha ajornat els dos últims anys i promocionar el lema de l’entitat. “L’esport serveix per unir i volem potenciar-ho amb la creació del Premi ‘Fair-Play’ que s’estrenarà amb la competició atlètica Sant Sebastià d’aquest mes de gener. Alguna acció, sigui individual o col·lectiva, un detall, algun fet, veurem quina és la fórmula definitiva”. Josep Masip compleix en aquest 2022 el seu quart any a la presidència i té clar que “posaré el càrrec a disposició dels nostres socis. Si volen que continuï, doncs jo estic disposat”.