Salvaguardar les varietats de raïm del Vallès, abans que el temps ho esborri

Picapoll, pansalet, sumoll… I molest d’altres. Són varietats de raïm pròpies del Vallès (o de llarga implantació a la comarca).

Donat que, avui dia no són tantes les hectàrees de vinya cultivades al Vallès, el Consell Comarcal ha engegat una iniciativa de salvaguarda del patrimoni agrícola. I ho fa publicant un catàleg de varietats locals de tot d’aliments de l’horta: Memòria agrícola i prospecció de varietats locals del Vallès Occidental. Pel que fa al raïm, en destaca les següents varietats.

1. Cep francès

Es tracta d’una varietat conservada per Pep Lleuger, a la masia de Can Bogunyà (Castellar del Vallès). És un cep de raïms grossos, de pell dura i no gaire gustosos. El cep francès era conegut al Vallès per la seva resistència a les malures.

2. Picapoll

La manté Lluís Franco, a la possessió de Can Bros (Sabadell). Es tracta d’un raïm de maduració un xic tardana, el qual era tradicional al Vallès per ser venut com a raïm de taula o bé per fer panses. També Adrià Garriga a la finca La Muntada (Vall d’Horta).

3. Ull de Llebre

Un altre cop és Lluís Franco el pagès que la conserva, a Can Bros. En aquest cas de maduració primerenca, és una varietat de grans negres i pell gruixuda. Estaca destinat sobretot per elaborar vins negres. Segons Tomàs Grau i Garriga, era molt emprat a Sant Cugat per a taula.

4. Malvasia rosa

Aquesta varietat està conservada, entre d’altres, per Enric Xercavins, a la finca de Can Xercavins (Rubí). Segons apunta Xercavins, “fa uns grans ovalats, rosats i el vi que produeix és blanc, d’alta graduació i dolç”. I matisa: “No es mengen els grans com a postres”.

5. Pansalet

Conservada per Jaume Folguera a Santa Perpètua de la Mogoda. “Aquest era molt bo fins i tot per a la taula. Era una planta que, si es cuidava, el terreny li esqueia, feia una producció més que remarcable”, assegura Folguera.

6 i 7. Maduixa i Sant Jaume

Una varietat que treballa Xavier Morral, des del celler de Can Morral del Molí (a Ullastrell); així com Alba de Can Pèlacs (Matadepera). És una varietat de raïm fosca, dolça, amb un marcat gust de maduixa. “Aquests ceps els teníem enmig de les vinyes”, apunta Morral. També elabora el raïm Sante Jaume, de varietat primerenca.

8 i 9. Cua-sec i Gaona

Ambdues varietats són conservades per Francisco Baqué, a Can Vinyalets (Polinyà).

10. Pansera

Conservada per Antoni Gorgs, a Sant Cugat del Vallès. Un gra blanc i pell molt fina.

11. Sumoll

Conservat per Jaume Folguera (Santa Perpètua), Esteve Esteve (Castellbisbal), Enric Xercavins ( Rubí), i Adrià Garriga (La Vall d’Horta). Al Vallès era una de les varietats més comunes. Era utilitzat tant per fer vins negres com rosats.

12. Moscatell

Tant de gra petit com gran, es manté per Jaume Folguera i Xavier Garcia (a Can Rodó, d’Ullastrell). Cep poc productiu, que també val la pena per fer panses.

13. Macabeu i xarel·lo

Conservades per Xavier Morral, de Can Morral (Ullastrell). Entre els blancs més antics, es troba el macabeu. El xarel·lo és sense dubte un raïm troncal del Vallès.

13. Samsó

Cultivat per Adrià Garriga per fer una de les varietats del vi 5 Quarteres.