El filial del CE Sabadell s’imposa amb contundència davant del Tibidabo (1-5)

Imparable. L’equip de Jordi López no falla i continua en la mateixa dinàmica positiva amb la qual ha finalitzat el 2021. Els arlequinats s’han imposat amb contundència davant del Tibidabo en el Municipal de Torre Romeu, i s’han emportat el primer derbi de l’any per 1-5.

El partit s’ha dividit en dues parts bastant diferents. No obstant això, cal reconèixer la iniciativa i el control del CE Sabadell durant tot el xoc.

La primera part ha estat molt igualada, amb un Tibidabo que ha sabut contenir l’ofensiva rival i ha intentat sortir al contraatac. El Sabadell ha volgut imposar el mateix ritme i joc que el caracteritza, però fins pràcticament el descans no s’ha començat a veure una diferència entre tots dos equips com per a considerar una superioritat. Als 44’ els visitants s’han avançat mitjançant Pere Belmonte, en un moment clau per a començar a imposar-se a falta de molt poc per al descans. En la segona meitat, s’ha pogut veure un Tibidabo que ha sortit amb ganes d’igualar i barallar el partit, però no ha aconseguit inquietar al seu rival. Als 52’ i 54’, Raul Ferrer i Carles Fernandez han ampliat la diferència i a falta de més de mitja hora de joc el marcador ja ha reflectit el 0-3.

Pocs minuts més tard, Sergi Jurado ha descomptat per als locals i ha tornat a donar esperances en les graderies. No obstant això, l’alegria i il·lusió ha durat deu minuts, ja que als 73’ Vladyslav Kopotun ha posat el 1-4. D’aquesta manera el partit s’ha anat tancant i el Tibidabo ha entrat en un moment molt complicat en el qual poques jugades han sortit com han volgut. Als 89’ Kopotun ha repetit i ha liquidat el xoc amb el 1-5 final.

D’aquesta manera el Tibidabo Torre Romeu cau a la novena posició i continua amb 13 punts. Per part seva, el filial del Centre d’Esports Sabadell segueix primer, ara amb 27 unitats, a quatre de la Unió Esportiva Castellar que li ha guanyat a la UD Can Trias i ha avançat en la classificació al Pirinaica, que no ha pogut passar de l’empat davant del Club Natació Terrassa.